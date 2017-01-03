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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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YEDAŞ'tan WhatsApp hattı

03 Ocak 2017 Salı, 10:53
YEDAŞ'tan WhatsApp hattı
YEDAŞ'tan WhatsApp hattı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, "Müşterilerimiz, uygulamalarımıza dahil ettiğimiz Whatsapp hattından, 7 gün 24 saat, elektrik ve aydınlatma arıza, kaçak elektrik ihbarı, şikayet ve önerileri sesli veya görüntülü olarak yetkili birimlerimize ulaştırabilecekler" dedi.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon kullanıcıya hizmet veren YEDAŞ; Google Play ve AppStore'lardan ücretsiz indirilebilen; arıza, kaçak ihbarı, öneri ve şikayetlerin gönderilebildiği, doğrudan çağrı merkezine bağlanma imkanı tanıyan, YEDAŞ186 Mobil Uygulama'dan sonra Whatsapp hattını da iletişim kanallarına ekledi.
Genel Müdür Rıdvan Aktürk, "Faaliyet gösterdiğimiz bölgede nitelikli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmanın yanı sıra, talep ve önerileri kısa sürede karşılamak için de geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Müşterilerimiz, uygulamalarımıza dahil ettiğimiz 0530 10 60 186 numaralı hattan, 7 gün 24 saat, elektrik ve aydınlatma arıza, kaçak elektrik ihbarı, şikayet ve önerileri sesli veya görüntülü olarak yetkili birimlerimize ulaştırabilecekler" diye konuştu.

"YEDAŞ, çalışan sayısını artırarak çağrı merkezini güçlendiriyor"
YEDAŞ'tan yapılan açıklamada ayrıca, "YEDAŞ, müşteri memnuniyeti odaklı yatırımlarına çağrı merkezi yatırımını da ekledi. 39 kişiden oluşan çağrı merkezi kadrosunu geliştirerek 150 operatörden oluşan güçlü bir kadro ile hizmet vermeye başlıyor. Eğitim süreçlerinin sonuna yaklaşan YEDAŞ, 186 Çağrı Merkezi'ni arayan müşterilerine, daha kısa sürede cevap verecek. Öneri, talep ve şikayetleri alarak ilgili birimlere daha hızlı ulaşmasını sağlayacak" denildi.
(SAM-SLH-Y)

03.01.2017 10:53:02 TSI
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