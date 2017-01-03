03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kumar-bahis bağımlılığına dikkat

03 Ocak 2017 Salı, 10:57
Kumar-bahis bağımlılığına dikkat
Kumar-bahis bağımlılığına dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ortaya para konarak, maddi kazanç elde etmek umuduyla oynanan, genellikle şansa dayalı oyunlara kumar dendiğini belirten Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, kişinin; önce heyecan ve eğlence için başladığı bu bahislerin, sonrasında hayatını kâbus haline dönüştürebileceğini söyledi.
Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, "Kumar oyunları çok çeşitlidir. Özellikle günümüzde bahis oyunları oldukça popülerdir. Bunlar spor müsabakaları(maçlar) ya da yarışlar olabilir. Bahis bağımlılığı, her gelir grubundaki kişilerde görülebilir. Özellikle 40-50 yaş arası erkeklerde daha sık görülmektedir. Kişi bahis bağımlılığı nedeniyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla ve işyeriyle ilgili sorunlar yaşamasına rağmen bu tutkusundan vazgeçemez. Bu kişilerde alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı da görülebilmektedir" dedi.
Yrd.Doç.Dr. Üney, bahis bağımlılarında görülen durumları şöyle sıraladı:
"1. Bahis üzerine aşırı kafa yorar. Gün içerisinde tüm fırsatlarda, hatta işini ihmal ederek bahis sitelerine girer veya gazetelerden takip eder.
2. Akıllı telefonunda daha çabuk bahis oynayabilmesi için; bahis programı ve bahis sonuçları uygulamaları yüklüdür.
3. Giderek daha yüksek rakamlarda bahis oynar. Küçük rakamlar giderek heyecan vermemeye başlar.
4. Birçok kez bahis alışkanlığını bırakmaya çalışsa da başarılı olamaz.
5. Bahis oynamayı bıraktığı dönemlerde huzursuz, gergin ve sinirli olur.
6. Bazıları sorunlardan kaçmak ya da psikolojik olarak rahatlamak için bu alışkanlığına devam edebilir.
7. Bahiste para kaybettiklerinin ertesi günü, bunu telafi etmek için gene oynar. (Kaybettiğini kovalamak)
8. Oynadığı bahis miktarları ve oynama sıklığı konusunda yalan söyler.
9. Kumar oynamak için; sahtekârlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasal sorunlara bulaşır.
10. Bahis nedeniyle işini, geleceğini, okulunu, ilişkilerini riske sokabilir.
11. Riskli kişilerden borç alır. (Tefeciler gibi)
12. Kayıplarını tek seferde geri almayı ister, bu nedenle daha riskli davranır. Daha yüksek paralarla bahis oynar. Rakam giderek artar.
13. Kayıpları konusunda yalan söyler.
14. Borçları nedeniyle yasal sorunlar yaşar."
Bahis bağımlısı kişinin, eğer kendi isteği yoksa tedavisinin oldukça güç olacağını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Üney, "Çoğu ekonomik veya yasal sorunlar açığa çıkınca yardım isterler. Bu kişilerin tedavisinde aile desteği önemlidir" şeklinde konuştu.
Üney, kişilerin bağımlılıktan kurtulmaları için şu tavsiyelerde bulundu:
"1. Bu kişiler kredi kartlarını ve banka kartlarını; ya kapatmalıdırlar ya da yakınlarına vermelidirler.
2. Üzerlerinde günlük mecburi ihtiyaçları dışında, para bulundurmaları gerekir.
3. Ailesi eğer borçlarını kapatırsa; bunu borç olarak vermelidir. Hiçbir sorun yokmuş gibi karşılıksız vermemelidir.
4. Aile, kişiyi dürüstlük konusunda cesaretlendirmelidir.
5. Bahis oynanan yerlerden uzak durması gerekir.
6. Telefondan bahisle ilgili uygulamaları kaldırması gerekir.
7. Kendisine uygun uğraşı ya da hobi bulması uygun olabilir.
8. Aile desteğine ve kendi uğraşmasına rağmen, kişi bu bağımlılıktan kurtulamıyorsa mutlaka bu konuda tedavi görmelidir."
(AA-AA-Y)

03.01.2017 10:59:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Erzurum'da terör propagandası iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - ERZURUM'DA TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI

Ak Parti İl Başkanı Öz, Başkan Yücelik'i ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZ, BAŞKAN YÜCELİK'İ ZİYARET ETTİ
Taşkesenlioğlu kapı kapı dolaşıyor
YEREL

TAŞKESENLİOĞLU KAPI KAPI DOLAŞIYOR
SGK İl Müdürü Durmuş uyardı: Son tarih 9 Ocak
YEREL

SGK İL MÜDÜRÜ DURMUŞ UYARDI: SON TARİH 9 OCAK
Ümmetin gençleri sabah namazında buluştu
YEREL

ÜMMETİN GENÇLERİ SABAH NAMAZINDA BULUŞTU
'Muhtar Dostu Başkan'a teşekkür plaketi...
YEREL

'MUHTAR DOSTU BAŞKAN'A TEŞEKKÜR PLAKETİ...
Hınıs'ta 1 kişi devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL

HINIS'TA 1 KİŞİ DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Çikolata strese iyi geliyor
YEREL

ÇİKOLATA STRESE İYİ GELİYOR
Erzurum'da terör propagandası iddiası
YEREL

ERZURUM'DA TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
ESTP'den Kan Merkezi Laboratuvarı tepkisi
YEREL

ESTP'DEN KAN MERKEZİ LABORATUVARI TEPKİSİ
Saç dökülmesi erkekleri vuruyor
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİ ERKEKLERİ VURUYOR
Baba adayı annenin gebelik sürecini keyifli geçirmesini sağlamalıdır
YEREL

BABA ADAYI ANNENİN GEBELİK SÜRECİNİ KEYİFLİ GEÇİRMESİNİ SAĞLAMALIDIR
Milletvekili Taşkesenlioğlu, ASP'yi ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAŞKESENLİOĞLU, ASP'Yİ ZİYARET ETTİ
Saç ekimin de acı hissiyatına dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİN DE ACI HİSSİYATINA DİKKAT
Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan KUDAKA'ya ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAŞKESENLİOĞLU'NDAN KUDAKA'YA ZİYARET
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA DONDURUCU SOĞUKLAR
Oltulu doğaseverler doğaya yem bıraktı
YEREL

OLTULU DOĞASEVERLER DOĞAYA YEM BIRAKTI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Erzurum'da kar üzerinde cirit
YEREL

ERZURUM'DA KAR ÜZERİNDE CİRİT
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; &quot;Yerli firmalara pozitif ayrımcılık yapılsın&quot;
YEREL

ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜCELİK; "YERLİ FİRMALARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILSIN"
ETÜ 15 Temmuz anısına Buz Hokeyi Turnuvası düzenledi
YEREL

ETÜ 15 TEMMUZ ANISINA BUZ HOKEYİ TURNUVASI DÜZENLEDİ
Atatürk Üniversitesi'nde, 80 Yıl Sonra Mehmet Akif Konferansı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE, 80 YIL SONRA MEHMET AKİF KONFERANSI
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Gençlik liderlerinden Güzelova Köyüne çıkarma
YEREL

GENÇLİK LİDERLERİNDEN GÜZELOVA KÖYÜNE ÇIKARMA