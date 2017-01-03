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Orman Bölge Müdürlüğü 5 aracını sattı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 5 adet araç ihale usulü ile satıldı.

Ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Toyota 44 Station, 1 adet 44 Isuzu ve 1 adet Renault otomobil çok sayıda alıcının katıldığı ihalede en yüksek teklif usulüyle satıldı.

1987 -1993 ve 1996 model araçların satışı için yapılan ihaleye çok sayıda alıcı firma ve kişi katıldı. Yıllar içinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne her koşulda hizmet veren ekonomik ömrünü tamamlamış araçların, hizmette verimliliğin artırılması ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla satışı gerçekleştirildi.

Muhammen bedellerinin oldukça üzerinde fiyatlara açık artırma usulü ile satılan 30 yıllık emektarlar Orman Bölge Müdürlüğü araç filosuna veda etti. (EFE)



03.01.2017 11:02:17 TSI

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