Denetim Komisyonu belirlendi
- Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi 2017 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısının 1'inci oturumu, Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt Başkanlığında gerçekleşti.
Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, 16 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinde, 2017 yılı Meclis Toplantılarının gün ve saatlerinin belirlenmesi ve 2017 yılı için belediye meclisinin tatil ayının belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi ele alındı.
Meclis toplantısında, Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi de gerçekleştirildi. Üye seçiminin ardından CHP'den Bekir Sıtkı Saraç, Dilaver Atay ve Ak Parti'den Kazım Sertkaya, Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.
Toplantıda ayrıca Başkan Kurt, beşinci başkan yardımcısı olarak Kreş Müdürü Figen Engin'i atadığını açıkladı.
(İHA-MET-Y)
03.01.2017 11:02:25 TSI
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