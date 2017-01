YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli Fotoğrafçılık Okulu 3 yaşında

Salihli Fotoğrafçılık Okulu 3 yaşında



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi'nin Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında faaliyet gösteren Fotoğrafçılık Okulu eğitimde 3'üncü yılına başladı.

2014 yılında halka fotoğraf sevgisini aşılamak, fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak ve hızla değişen Salihli'nin görsel arşivini oluşturmak amacıyla eğitimlerini başlayan Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu, Kurs eğitmeni Hüseyin Aşan öncülüğünde ile eğitimlerine başladı.

Birçok değişik meslek grubundan insanların yoğun ilgi gösterdiği Fotoğrafçılık Okulu, doktordan mimara, öğretmenden öğrenciye kadar fotoğraf sanatının tüm detaylarını öğrenmek isteyenlere kapılarını açıyor. Her meslek grubundan kursiyerin katıldığı Fotoğrafçılık Okulu, Hüseyin Aşan yönetiminde temel kavramlardan tüm çekim tekniklerine kadar eğitim vererek, daha sonra Salihli Belediyesi'nin sağladığı araç desteği ile periyodik fotoğraf gezilerinde pratiklerini geliştirme, fotoğraf çekim tekniklerini uygulama ve sosyal çevrelerini geliştirme konularında katkı sağlıyor. Her Salı günü Kipa Aile Kulübünde gerçekleştirilen kursta eğitim alan kursiyerler, çektikleri birbirinden güzel fotoğrafları, Haftanın Fotoğrafları sergisiyle her hafta fotoğrafseverlerle buluşturuyor.

Salihli Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal etkinliklere her anlamda destek olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Fotoğrafçılık Okulu projesi Başkan Yardımcım Mahmut Bey tarafından bana iletildi. Başkan Yardımcım Mahmut Bey ve Kurs Eğitmeni Hüseyin Aşan koordinasyonunda açılan okulumuz eğitimde 3'üncü yılını doldurdu. Okulumuzda eğitim veren Hüseyin Aşan'a teşekkür eder tüm kursiyerlere de başarılar dilerim" dedi.

(BA-SC)



03.01.2017 11:04:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER