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Kocasinan Belediyesi anneler için seminer düzenledi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, anneler için 'Var Olan Annenin Yokluğu' adlı seminer programı düzenledi.

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği seminer, Eğitmen Psikolog Esra Demirbozan tarafından Yeşil Mahalle Semt Konağında gerçekleştirildi. Seminerde ayrıca annelerin çocuklarıyla nasıl iletişim kurması gerektiğineve yaşanan problemlerin kolayca çözülmesine yönelik yapılması gerekenler eğlenceli bir dille anlatıldı.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde annenin büyük bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Daha iyi ve daha mutlu nesillerin yetiştirilmesi için semt konaklarımızda devamlı eğitimler düzenliyoruz. Bunlardan biri olan anne ve anne adaylarına yönelik eğitimde, daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu ve daha sevgi dolu bir aile hedefliyoruz. Amacımız milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmektir." diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi Semt Konaklarında düzenlenen eğitim seminerleriyle daha da bilinçlendiklerini ifade eden kursiyerler ise, "Eğitimlerle hem keyifli zaman geçiriyoruz hem de bilmediğimiz konuları öğreniyoruz. Yanlış bildiğimiz birçok konuda bilgi ediniyoruz. Bizlere böyle bir imkan sunduğu için başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(SK)



03.01.2017 11:05:22 TSI

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