Toprak analizi yaptırana devlet desteği
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Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav Meslek Yüksekokulu'nda toprak tahlili yaptıran üreticilerin devlet desteğinden yararlanabileceği belirtildi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Rüştü Güntürkün, tarımsal verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla 2017 yılı üretim sezonundan itibaren, toprak analizi destekleme uygulamasına, farklı bir model ile yeniden başlanılacağı hususunda bilgi aldıklarını ifade etti.
Güntürkün, "Okulumuz bünyesinde faaliyet gösteren toprak analiz laboratuvarında, Yrd. Doç.Dr. Melis Çerçioğlu ile teknisyenler Selçuk Kaya ve Hamit Doğan görev yapıyor.Tarımsal üretime destekleme yapılabilmesi için, toprak analizlerine gerekli numuneler, toprak tarlaya düşmeden önce, laboratuarımızdaki atomik absorbsiyon spektro fotometre ve fosfor spektrofotomerte cihazlarımızla personelimiz tarafından alınacaktır. Simav ve çevre ilçelerden analiz talepleri geliyor, üreticilerimizin toprak analizi yaptırdıktan sonra ihtiyaç duyulan gübreyi kullanmaları gerekir" dedi. (MEİ-EFE)
03.01.2017 11:05:30 TSI
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