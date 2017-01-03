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Kan Film Festivali'ni Antalya ve Kıbrıs'ta anlattılar

- Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, kan hastalıkları konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek bu konuda yapılacak bilimsel ve sosyal çalışmaları desteklemek üzere yola çıktıklarını belirtti



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ADANA (İHA) - Kan Hastalıkları Federasyonu, 5-6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2. Kan Film Festivali'ni Antalya'nın Finike ilçesi ve Kıbrıs'ta gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında anlattı.

Geçen sene ilki gerçekleştirilen Kan Film Festivali'nin bu yıl bizzat üstlenicisi olan Kan Hastalıkları Federasyonu, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 2017 yılının 5-6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek bu uluslararası etkinliği anlatıyor. Federasyon yetkilileri, bu doğrultuda, Antalya'nın Finike ilçesi ile Kıbrıs'taki talasemi derneklerini ziyaret etti.

Kan Hastalıkları Federasyonu, Antalya'da ilk olarak Finike Devlet Hastanesi ve Finike Talasemi Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Talasemi Hastaları ve Yakınları Sempozyumu'na katıldı. Finike Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen sempozyumda katılımcılara kan hastalıklarının tedavi yöntemleri ile tedavideki son gelişmeler ve kemik iliğinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Federasyon yetkilileri daha sonra Finike Talasemi Derneği Başkanı Hüseyin Zeybekoğlu ile görüştü. Kıbrıs'ta ise Kıbrıs Talasemi Derneği Başkanı Derya Güven'in konuğu olan federasyon yetkilileri burada da çeşitli temaslarda bulundu.

Antalya ve Kıbrıs'taki temaslarını değerlendiren Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, kan hastalıkları konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek bu konuda yapılacak bilimsel ve sosyal çalışmaları desteklemek üzere yola çıktıklarını belirtti. 2'nci Uluslararası Kan Film Festivali için hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Kılıç, Antalya ve Kıbrıs ziyaretlerinde festivalin tanıtımını yaptıklarını söyledi. Kılıç, etkinlik kapsamında Kıbrıs, Azerbaycan, Hollanda, Almanya ve farklı ülkelerden katılımcıların Adana'ya geleceğinin altını çizerek, "Film yarışmalarının son başvuru tarihi 1 Nisan 2017. Birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 2 bin 500 lira para ödülü verilecek. Festivalin amacı, kan bağışının önemi ve bu hastalıkların sorunlarına dikkat çekmek" diye konuştu.

(NPR-Y)



03.01.2017 11:05:47 TSI

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