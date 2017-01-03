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Ali Çetinbaş: İnsanlığın ortak sorunu olan terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, insanlığın ortak sorunu olan terörün, hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını ifade etti.

Türkiye'nin içte ve dışta gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin iyice köşeye sıkıştığını dile getiren Başkan Çetinbaş, "İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence merkezinde yılbaşı gecesi savunmasız insanlara karşı hain ve alçakça düzenlenen silahlı terör saldırı sonucunda ne yazık ki Türk vatandaşlarımızdan ve yabancı uyruklu insanlardan 39 kişi hayatını kaybetmiş, altmışın üzerinde insanımızda yaralanmıştır.Tek amacı kaos ve karışıklık olan, birlik beraberlik ruhunu yıkmak isteyen şer odakları bu kez de eli kanlı bir terörist vasıtasıyla bu hain saldırıyı gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin içte ve dışta gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile iyice köşeye sıkışan taşeron terör örgütleri gözü dönmüş bir şekilde alçakça insanlar üzerine ateş açarak katliam hırsıyla saldırmıştır. İnsanlığın ortak sorunu olan terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, Türk milletine boyun eğdiremeyecektir. Nereden gelirse gelsin terörün amacı ortaktır, demokrasiyi, birliği, kardeşliği, gelişimi ve başarıyla işleyen sistemi durdurmak bozmak engellemektir. Korku ortamı oluşturmaya çalışan hain terörden zerre kadar korkumuz yoktur. Bu nokta da dünyada tek başımıza kalsak bile mücadelemiz her alanda dört bir yanda hain odakların tümüne karşı kararlılıkla devam edecektir. Milletimizde var olan kardeşlik ve dayanışma ruhu ile engin mücadele azmi sayesinde hiçbir terör örgütü ve şer odakları başarıya ulaşamayacak er yada geç yok olacaktır.Bu acı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik mensubumuza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yabancı ülke vatandaşlarına da taziyelerimizi iletir, baş sağlığı diler, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ederim" diye konuştu. (EFE)



03.01.2017 11:09:36 TSI

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