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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Malatya Milletvekili Milletvekili Şahin:

03 Ocak 2017 Salı, 11:05
AK Parti Malatya Milletvekili Milletvekili Şahin:
AK Parti Malatya Milletvekili Milletvekili Şahin:
-''Çıplak heykel Malatya'yı temsil etmiyor''

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya da son günlerde konuşulan Atatürk Anıtındaki Çıplak Genç Heykel ile ilgili heykelin Malatya'yı temsil etmediğini ve Gazi Mustafa Kemalin yanına yakışmadığını söyledi.
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ev beraberindeki partilerle İnsan Hak Hürriyetleri Malatya Şubesini ziyaret etti.
Ziyaretten dolayı çok sevindiklerini kaydeden İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin, "Hükumetimizde devletimizde yardım çalışmaları noktasında çok yoğun bir dönemden geçiyor. Devlet üzerindeki kirli oyunların bertaraf edilmesi noktasında çok yoğun bir dönemde bu yoğun dönemde bize zaman ayırarak ziyaret etmesinden dolayı çok sevindik. Suriye malum hala sıkıntıların yoğun olarak devam ettiği ama inşallah devletimizin bir irade koyarak orada barış sürecini güzel bir noktaya getirdiği ve inşallah ateşkes anlaşmasının da barış antlaşmasına döneceği bir süreç yaşıyor "şeklinde konuştu.
İHH'nın Türkiye'nin dünya ölçeğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Milletvekili Şahin, "Önemli bir dönemeçteyiz. Dünya mazlumların hep yanında olan hizmeti yardımı desteği sunarken Müslüman veya gayri Müslüm hiç fark etmeden insani manada üzerimize düşen bütün sorumlulukların bilincin içeresinde hareket eden bir sivil toplum örgütümüz. Malatya ve Türkiye için çok önemli dünya mazlumları için önemli bir kuruluşumuz. Son günlerde özellikle Suriye de daha önce Filistin'de birçok bölgede ezilenler her zaman yanında yer alan bir yardım kuruluşumuz. Özellikle dindar insanlardan vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinden topladıkları infaktır sadakadır fitredir buna benzer bir takım desteklerle özellikle halkımızla mazlumlar arasında köprü görevi yapımlarından dolayı kendilerini kutluyorum" şeklinde konuştu.
Malatya da son günlerde konuşulan Atatürk Anıtındaki Çıplak Genç Heykel ile ilgili de konuşan Milletvekili Şahin, "Özellikle vatandaşlarımızın orada çoluk çocuğu ile geçerken oranın görülmemesi için ne kadar çaba sarf ettiklerine birçok kez şahit oldum. Çokta polemik konusu olmasını istemiyorum. Merkezi bir yer olması hasebiyle trafiğin akışını engelleyecek özellikle resmi törenlerin yapılmış olduğu günlerde o sıkışıklığı o tıkanıklığı gidermek için belediyemiz oradan taşınmasını gündeme getirmişti. Hürriyet Parkı içeresinde bir anıtın yerleştirilmesi ve törenlerin o bölgede yapılması için vatandaşlarımızın güncel hayatlarına etki etmeyecek yansımayacak tarz da bir mekanın varlığından bahsetmişlerdi. Türkiye cumhuriyetinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemalin yanına konulan genç heykel beni temsil etmiyor. Malatyalıları da temsil etmiyor. O anadan üryan gencin şuanda biraz daha mahrem hale getirmişler. Bunu yapacak kadar bu ülkenin bu şehrin örf ve adetlerine ananelerine tamamen ters düşen özellikle insanlarımızın değer yargılarını dejenere etmeye matuf bir yapıt olarak görüyorum. Bir an önce kaldırılmasından yanayım. Yapılacaksa eğer daha görkemli bir anıt olması gerekir. O yapıt Gazi Mustafa Kemale yakışmıyor" diye konuştu
(YA-BRN-Y)

03.01.2017 11:08:47 TSI
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