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Biga belediyesinden soba zehirlenmelerine karşı uyarı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Havaların soğuması ile birlikte yaşanabilecek tehlikelere karşı uyarılarda bulunan Biga Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Volkan Ayhan, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Karbonmonoksit gazının 'sessiz katil' olarak adlandırıldığını ifade eden Biga Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ayhan, "Karbonmonoksit gazı, doğal gaz, gaz yağı, benzin, tüp gazı, kömür ve odun gibi yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda oluşan dumanda yer alan zehirli bir gazdır. Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmediği için 'sessiz katil' olarak bilinmektedir. Bu sessiz katile karşı hepimiz tedbirli olmalıyız" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde anasınıfı öğrencisi küçük bir çocuğun derste aldığı eğitimin sonucunda ailesini ölümden kurtardığı örneği de hatırlatıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlar dikkatli olmaya davet edildi ve ne gibi tedbirler alınması gerektiği anlatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Karbonmonoksit, solunduktan sonra akciğerler aracılığıyla kana geçer. Vücudumuzda yer alan oksijen azalarak korbonmonoksit ile yer değiştirir. Kan dokulara yeterince oksijen taşıyamaz. Kalp, beyin ve diğer organlarımız çalışamaz hale gelir. Bu da hastalıklara ve en kötüsü ölümlere neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, nezle hali olması nedeni ile nezle ve grip gibi viral hastalıklarla karışabilmektedir. ( önemli bir farlılık olarak bu tip zehirlenmede ateş görülmez) Bu nedenle ev ya da grup içinde bulunan diğer bireylerde de belirtilerin aynı zamanda olması karbonmonoksit zehirlenmesi yönünden önemlidir. Zehirlenen bir kişiye yardıma koşan kişi de zehirlenme tehlikesine karşı kendisini korumalıdır

Hemen camlar açılmalı, açılmıyorsa kırılmalıdır, Hasta hızla ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Acil Yardım Servisi 112 aranmalıdır. Açık havaya çıkıldığında ya da tehlikeden uzaklaştırıldığında hava yolu açık değilse hava yolu açılmalı, solunum yoksa Temel Yaşam Desteğine başlanmalıdır."

(GD)



03.01.2017 11:09:24 TSI

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