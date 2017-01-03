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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Söğütlü kadınların ikinci adresi Halk Eğitim Merkezi oldu

03 Ocak 2017 Salı, 11:08
Söğütlü kadınların ikinci adresi Halk Eğitim Merkezi oldu
Söğütlü kadınların ikinci adresi Halk Eğitim Merkezi oldu
- Onlarca kadın hem yeni beceriler kazanıyor, hem de ailelerine ek gelir sağlıyor
- Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli
- "En çok rağbet gören kursumuz 'mis kokulu sabun' ve 'taş' kursu

(Fotoğraflı)

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde açılan 50 farklı kurstan en çok ilgiyi 'mis kokulu sabun' ve 'taş' kursu olurken, bu kurslar kadınlarda ek gelir kapısı oldu
Her sene farklı farklı kurslara ev sahipliği yapan Söğüt Halk Eğitim Merkezi (HEM), bu sene de bilgisayar kursundan, pilates kursuna, bağlamadan, okuma yazma kursuna, resim kursundan, dikiş kursuna kadar daha birçok alanda olmak üzere toplamda 50 çeşit kursu bünyesinde bulunduruyor. Bu kursların arasında en çok ilgiyi ise 'mis kokulu sabun' ve 'taş' adı verilen kurs gördü. Söğüt'te ilk kez açılan bu kursun hocası Hacer Şahin, kursa ilginin bu kadar yoğun olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Aslen Eskişehirli olan Hacer öğretmen, eşinin işi dolayısıyla tayin ile gelip 2016 yazından beri Söğüt'te yaşadığı için çok fazla çevresi olmaması sebebiyle burada ilk başta kursiyer bulmakta çok zorlandığından yakındı. Yeni de bir alan olduğu için insanların fazlaca temkinli yaklaştıklarını, ilk başta komşularını, onların tanıdığı eş dostu kayıt ettirerek kurs açılması için gerekli olan 12 kişilik kayıt kotasını doldurduğunu fakat sonrasında çok fazla olumlu geri dönüş olduğunu anlatan Şahin sözlerine şöyle devam etti:
"Bir aile ortamı içerisindeyiz burada"
"Şimdi 20'yi aşkın öğrencim var. Bu dönemin bitmesiyle Mart ayında yeni kayıt döneminin başlayacak ve şimdiden yeni dönem için 40 kişiyi aşan kayıtımız var. İlk etapta kursiyer bulmak için uğraştığım bir alanda şimdi herkesle birebir nasıl ilgilenebileceğimin yollarını bulup ona göre yeni dönem kayıtları için planlamalarını yapıyorum. Neredeyse tüm kursiyerlerinin kokulu taş ve sabunlardan satış yapmaya başladılar. Yetişkinlere verilen bu kursta iki de engelli kursiyerimiz var. Onlarla da aynı sistemde çalışıyoruz, herkese ne yaptırıyorsam onlara da aynısını yaptırıyorum ve son derece başarılılar. Öğrencilerimin hepsi benim için aynı ve hepsiyle çalışmaktan fazlasıyla keyif alıyorum. Yalnızca malzeme temin konusunda Söğüt'te oldukları için bazen sıkıntı yaşıyoruz. Sabun yapımı için malzeme bulmak oldukça kolay. Çünkü ana malzemeleri herkesin bildiği ve bulması kolay olan kalıp sabun ve gıda boyası ama kokulu taş için farklı malzemeler kullanıyoruz. Kalıplar, tozlar ve boyalar temin etmemiz gerekiyor Söğüt'te bunları bulmak zor oluyor, ama onun da sistemini artık oturttuk. Genelde internetten sipariş veriyoruz. Kalıpçımız bizim isteğimize göre kalıp oluşturup yolluyor. Ufak tefek süsleme malzemelerini de Eskişehir'den almaya çalışıyoruz. Çünkü Söğüt'te olanak sınırlı olduğu için hem daha pahalı oluyor hem de her zevke hitap eden seçenek bulmak mümkün olmuyor. O yüzden internetten sipariş vermediğimiz malzeme teminini de Eskişehir'den sağlıyoruz. Kurs saati gelmeden önce çayla, kahveler içilerek hoş sohbetlerin ediliyor. Bir aile ortamı içerisindeyiz burada. Bu ortamı bizlere sağlayan Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli'ye de teşekkürlerimi sunarım. Bu aile ortamına katılmak isteyen tüm Söğütlülere kapımız sonuna kadar açık."
"Okuma yazma kursunu ayrı bir yerde tutuyoruz"
Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli ise; kurslara ilginin yoğunluğundan memnuniyet duyduklarını belirtirken HEM'in hiçbir maddi talepte bulunmadan yalnızca Milli Eğitim'den gelen ödenekle idaresinin sağlandığını söyledi. Sadece bilgisayar kursu gibi sertifika verilen kurslar için oldukça cüzi miktarlarda ücret alındığını onun dışında hiçbir ücret alınmadığı için herkesin kurslara gelebilme imkanı olduğunu anlatan Kebeli, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle okuma yazma kursunu ayrı bir yerde tutuyoruz. Okuma yazma kursu açmak için kişi kotası koymuyoruz, 1 kişi bile gelse açarız. Yeter ki okuma yazma bilen insanımız artsın. Aslında cinsiyet ayrımı olmaksızın herkese açık olan kursların daha çok kadınlar tarafından ilgi görmüyor. En çok 'mis kokulu sabun' ve 'taş' kursu en çok rağbet gören kursumuz haline geldi. Hanımlara ek gelir kapısı sağladığı için de ayrıca mutluyuz. Güzel adımlara aracı olmak bizleri de memnun ediyor. Tüm hocalarımız ile birlikte Hacer Şahin hocamıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bizden desteğini esirgemeyen Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay'a da teşekkürü borç bilirim."
(CKT-MET-Y)

03.01.2017 11:12:31 TSI
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