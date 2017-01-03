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"Mevlana'nın yolculuğu" sanatseverlerle buluştu



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 743'üncü vuslat yıl dönümünde "Mevlana'nın Yolculuğu" başlıklı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Hz. Mevlana'nın 743'üncü vuslat yıl dönümü nedeniyle özel bir sergi hazırlandı. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen sergi, minyatürün yaşayan en önemli üstatlarından biri olan Ülker Erke'nin çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.



20 Ocak'a kadar izlenebilir

Hz. Mevlana'nın doğum yeri olan Belh'ten çıkıp Konya'da son bulan yaşamını görsel bir sunumla izleyiciye aktarmayı hedefleyen sergi, geniş bir dönemi inceliyor. Ülker Erke'nin kırk yılı bulan "Mevlana Portreleri" araştırmaları sonucunda, çalışmalarına taşıdığı örneklerin yer aldığı sergide, Süheyl Ünver'in bilinen "Ya Hz. Mevlana" ile "Ya Hz Şems" Küfi yazıları da serginin özel eserleri olarak izleyiciyle buluşturuluyor.

Çeşitli tekke obje görselleri ve yazılı belgelerin Mevlevilik okuması üzerinden incelenebileceği sergi, 20 Ocak'a kadar SKSM'de ziyaretçilerini bekliyor.

(HK-MK-Y)



03.01.2017 11:12:56 TSI

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