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Bursa sağlıklı şehir



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 'Şehir Sağlık Profilini' hazırlayan 13 belediye içerisinde yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne sertifika verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan, ulaşımdan çevreye, sosyal hizmetlerden eğitime kadar birçok konuda Bursa'yla ilgili verileri ve ilçeler arası farklılıkları ortaya koyan Bursa Şehir Sağlık Profilinin hazırlanması aşamasında edinilen bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Fidan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Bursa'nın daha sağlıklı gelişimi için 2000 yılında DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı III. Fazına üye olarak Türkiye'de Sağlıklı Şehirler Hareketinin yayılmasına öncülük ettiğini ve 2014-1018 yıllarını kapsayan VI. Faza üye olduğunu belirtti.

Şehir Sağlık Profilleri ile temel sağlık göstergelerinin izlenerek, sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesine yönelik yol haritası oluşturularak bu çerçevede Belediye çalışmalarına yön verildiğini ifade eden Fidan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi 3. Faza katılım sağladığı günden bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleri ile kentin çöküntü bölgelerinin sağlıklaştırılması, 'Yeşil Bursa' kimliğini güçlendirmek amacıyla yeşil alan, spor alanları ve rekreasyon alanlarının oluşturulması amacıyla çalışmalar yürüyor. Bunun yanında sahil bandının tekrar düzenlenmesi, çevreci ulaşım alternatiflerinin arttırılması, trafik ve yol düzenlemeleri, tarihi ve kültürel mirası koruma ve yaşatma projeleri, iklim değişikliği ile mücadele, entegre atık yönetimi, sanayi envanterinin hazırlanması, yerel düzeyde katılımcı demokratik yönetişimin geliştirilmesi amaçlı Kent Konseyi uygulamalarıyla Sağlıklı Şehirler Projesinde aktif rol alarak sağlık alanında eşitliği, kentsel yönetim ve planlamanın tam merkezine yerleştirmektedir" diye konuştu.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından birliğe üye olan 64 belediye arasından 'Şehir Sağlık Profilini' hazırlayan Bursa, İzmir, Denizli, Trabzon Büyükşehir belediyeleri ile Yalova, Tepebaşı, Çankaya, Pendik, Gölcük, Kadıköy, Karşıyaka, Nilüfer ve Osmangazi belediyelerine sertifika verildi.

(MŞ)



03.01.2017 11:13:45 TSI

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