YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaleseramik yılın ilk sevkiyatını gerçekleştirdi

Kaleseramik yılın ilk sevkiyatını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Güven Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Kaleseramik, başta Çanakkale'nin Çan ilçesi olmak üzere 4 farklı lokasyonda ürettiği seramik kaplama ürünleri ve seramik sağlık gereçleri ile banyo ve mutfak mobilyalarında yılın ilk ihracatını Rusya, Pakistan, Almanya, Katar ve ABD'ye gerçekleştirdi.

Yılın ilk ihracatını kutlamak amacıyla Kale Nakliyat Yurtdışı Lojistik Deposu'nda gerçekleştirilen tören, merhum Dr. (h.c.) İbrahim Bodur'un geleneği yaşatılarak kurban kesimi ile başladı. Yapılan törende, Kale Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, Kaleseramik Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Soysal, üst düzey yöneticiler, çalışanlar ve nakliyeciler hazır bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kaleseramik olarak Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 12'nci seramik karo üreticisi konumundayız. 66 milyon metrekare yıllık üretim kapasitesiyle tek alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşu olup, Türkiye'de yüzde 30'a ulaşan pazar payımızla sektörde liderliğimizi sürdürüyoruz. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya, Asya ve Ortadoğu pazarlarından Afrika'ya kadar 400'ü aşkın ihracat noktamız bulunuyor ve 100 ülkede Kale Grubu'nun ürünleri satılıyor. Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalekim ve Kale'nin yanı sıra Edilcuoughi ve Edilgres markalı ürünleri yurt içi ve uzak coğrafyalardaki showroomlarda tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu amaçla yılın son günlerinde Pakistan Lahor'da 2. Showroom açılışını gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi. Törenin ardından yılda 40 bin araçlık dağıtım gerçekleştiren Kale Nakliyat'a ait tırlar yapılan duanın ve kesilen kurbanların ardından yılın ilk ihracatını yapmak üzere Rusya, Pakistan, Almanya, Katar ve ABD'ye; ilk yurt içi sevkiyatını ise Trabzon, İstanbul ve Antalya'ya yapmak üzere yola çıktı.

(GD)



03.01.2017 11:14:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER