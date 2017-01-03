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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Kaleseramik yılın ilk sevkiyatını gerçekleştirdi

03 Ocak 2017 Salı, 11:12
Kaleseramik yılın ilk sevkiyatını gerçekleştirdi
Kaleseramik yılın ilk sevkiyatını gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Güven Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Kaleseramik, başta Çanakkale'nin Çan ilçesi olmak üzere 4 farklı lokasyonda ürettiği seramik kaplama ürünleri ve seramik sağlık gereçleri ile banyo ve mutfak mobilyalarında yılın ilk ihracatını Rusya, Pakistan, Almanya, Katar ve ABD'ye gerçekleştirdi.
Yılın ilk ihracatını kutlamak amacıyla Kale Nakliyat Yurtdışı Lojistik Deposu'nda gerçekleştirilen tören, merhum Dr. (h.c.) İbrahim Bodur'un geleneği yaşatılarak kurban kesimi ile başladı. Yapılan törende, Kale Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, Kaleseramik Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Soysal, üst düzey yöneticiler, çalışanlar ve nakliyeciler hazır bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kaleseramik olarak Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 12'nci seramik karo üreticisi konumundayız. 66 milyon metrekare yıllık üretim kapasitesiyle tek alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşu olup, Türkiye'de yüzde 30'a ulaşan pazar payımızla sektörde liderliğimizi sürdürüyoruz. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya, Asya ve Ortadoğu pazarlarından Afrika'ya kadar 400'ü aşkın ihracat noktamız bulunuyor ve 100 ülkede Kale Grubu'nun ürünleri satılıyor. Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalekim ve Kale'nin yanı sıra Edilcuoughi ve Edilgres markalı ürünleri yurt içi ve uzak coğrafyalardaki showroomlarda tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu amaçla yılın son günlerinde Pakistan Lahor'da 2. Showroom açılışını gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi. Törenin ardından yılda 40 bin araçlık dağıtım gerçekleştiren Kale Nakliyat'a ait tırlar yapılan duanın ve kesilen kurbanların ardından yılın ilk ihracatını yapmak üzere Rusya, Pakistan, Almanya, Katar ve ABD'ye; ilk yurt içi sevkiyatını ise Trabzon, İstanbul ve Antalya'ya yapmak üzere yola çıktı.
(GD)

03.01.2017 11:14:06 TSI
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