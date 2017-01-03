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Şehidin kardeşine forma



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Adem Algın'ın kardeşi Samed Algın'a taraftarı olduğu Adanaspor'un formasını hediye etti.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yaparken şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Adem Algın'ın merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri'de oturan ailesini ziyaret eden Başkan Fikret Yeni, şehidin 16 yaşındaki kardeşi Samed Algın'la sohbet ederken Adanasporlu olduğunu öğrenince forma sözü verdi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Adanaspor Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Kılçık, Samed Algın'a taraftarı olduğu takımın formasını hazırlattı.

Üzerinde Samet Algın'ın adının yazdığı 01 numaralı forma, İl Başkanı Fikret Yeni tarafından takdim edildi.

Başkan Fikret Yeni, forma hediye edilen Samed Algın'ı alnından öperken, Samed Algın da teşekkür etti.

AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Güldemet Sarı, İl Başkanı Fikret Yeni, Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Zülküf Şengül ve Adanaspor Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Kılçık, Samed Algın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(ELF-Y)



03.01.2017 11:16:19 TSI

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