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Ortaokul öğrencileri, haçlıklarını Halep için bağışladı



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ADANA (İHA) - Adana'da Sabancı Ailesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul harçlıklarını, Halepli savaş mağduru akranları için Türk Kızılayı'na bağışladı.

Türk Kızılayı Adana Şubesi, Halep'e yardım amaçlı düzenlenen Görmezden Gelmeyin Kampanyası kapsamında, tüm topluma örnek olacak, anlamlı bir bağışı daha kabul etti. Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki Sabancı Ailesi İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri, harçlıklarının 1 TL'sini Halep'teki savaş mağduru çocuklara bağışladı. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Türk Kızılayı Adana Şubesi'ne gelerek, kendi aralarında biriktirdikleri miktarı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya makbuz karşılığı teslim ettiler.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, güzel yürekli çocukların, tüm insanlığa örnek olacak bir davranış sergilediğini belirterek, "Belki de kendilerine bile yetmeyen harçlıklarını acı, açlık ve sefalet çeken çocuklar için biriktiren öğrencilerimiz, bizlere, paylaşmanın en güzel örneklerinden birini gösterdiler. Örnek davranışlarından dolayı kendilerini takdir ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Saygılı, kampanya kapsamında kabul edilen nakdi yardımlarla Halep mağdurları için ihtiyaç malzemeleri satın alınarak, kamplara gönderildiğini kaydetti.

(ELF-Y)



03.01.2017 11:17:19 TSI

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