Beyşehir'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Beyşehir'e yeni atanan İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner de katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, geride kalan 2016'nın ardından yepyeni bir dönem olan 2017 yılına girdiklerine vurgu yaparken, göreve başladığı 2014'ten bu yana Beyşehir için çok farklı projelere meclis üyeleriyle birlikte hep beraber imza attıklarını söyledi. Her platformda kullandığı "bu dönem inşallah altın dönem olacak" sözünü hatırlatan Özaltun, dedikleri gibi de olduğunu vurgulayarak, 12 mahalleye hizmet götürürken yeni süreçte 67 mahallenin sorumluluğunu üstlenen Beyşehir Belediyesi'nin 120 kilometre çapında Konya'da çok geniş bir coğrafyada sahada olduğunu hatırlattı. Özaltun, "Tabi hal böyle olunca iş makinelerimiz, personel sayımız bu alana hizmet etmek için artmak ve modernize edilmek zorundaydı. Ve şükürler olsun ki yaradana şu an alanımızın genişlemesine rağmen hizmetlerimiz de durmadan, artarak devam ediyor" dedi.



Beyşehir'e katlı otopark ve pazaryeri

Şehir merkezinde yaşanan otopark sorununa vurgu yapan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeden de söz eden Başkan Özaltun, "Caddeye çıktığımızda araç park edecek yer bulamıyoruz' şeklindeki vatandaşlardan gelen serzenişlere dikkat çekti. Bu sorunun kökünden çözülmesinin mümkün olmadığını, giderek artan araç sayısına bağlı olarak her şehrin bu konuda aynı ve benzer sıkıntıları yaşadığını anlatan Özaltun, ancak ilçe merkezindeki sıkıntının biraz daha azaltılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi. 2017 ve daha sonrası yıllarda hep birlikte daha pek çok çalışma ve projeye imza atmaya devam edeceklerini anlatan Özaltun, "Bugüne kadar bu ilçeye kim hizmet ettiyse hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kim, tek çivi çakmışsa Allah onlardan razı olsun. Otopark konusuna tekrar gelecek olursak, bunu daha önce de dile getirdik. Aslında yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası ile birlikte otopark konusu tamamen Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde yapılması gereken bir husus. Hal böyle olunca, Büyükşehirimiz ile defalarca oturduk, konuştuk. Dedik ki, 'ilçemizde otopark ihtiyacı var'. Alternatif yerler konusunda sivil toplum kuruluşlarımızla, mahalle muhtarlarımızla, toplumun her kesimiyle zaman içerisinde nereye yapılabileceği ile ilgili görüştük, istişarelerde bulunduk. Ama maalesef 'şurası olsun' diyebileceğimiz tek bir yer çıktı karşımıza. O da Salı pazarının kurulduğu alan. Ve kar temizliği yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi aradı bizi ve aşırı kar yükünden dolayı şu an eğilmelerin söz konusu olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde biz zaten kapalı bölümdeki çelik konstrüksiyonu ihaleyle söküp taşıyacaktık. Cumartesi günleri Pazar kurulan Beytepe ile Soğla'daki hayvan pazarına. Ama yaşanılan bu durum bu süreci biraz daha hızlandıracak. Büyükşehir Belediyemizle birlikte buraya etrafında bir ticari alan da olan bir katlı otopark, üst katlarında sosyal alanlar da olacak şekilde yapmak istiyoruz. Biz otopark sorununu azaltmak için Salı pazarının kurulduğu alanda önümüzde ki günlerde hem katlı pazaryeri hem de otopark inşaatı çalışmasını başlatıyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştük. 1/5000'lik haritamıza burayı işliyoruz. Muhtemelen Ocak ayı veya Şubat ayında Büyükşehir Belediye Meclisimizin gündemine de gelecek. İnşallah bu alanda inşaat çalışmasını bir an önce başlatıp kurdeleyi hep birlikte kesmeyi nasip etsin Yüce Yaradan diyorum" şeklinde konuştu.



"Beyşehir'de yük ve sorumluluklarımız ağır"

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner de konuşmasında, ilk defa Büyükşehir sınırları içerisinde olan bir ilçede görev yapacağını da vurgularken, gördüğü kadarıyla sorumluluk alanındaki 67 mahalle ile birlikte Beyşehir'de yük ve sorumluluklarının ağır olduğunu ifade etti. Bununla birlikte taşrada, en ücra, uzak noktada yaşayan vatandaşların da kendilerinden ve yerel yönetimden beklentilerinin çok olduğunu vurgulayan Şahiner, "İktidarıyla, muhalefetiyle önemli olan Beyşehir'de taş taş üstüne koyabilirsek en uzak yerleşim yerinden, merkezine kadar başkanımızın da ifade ettiği gibi mutlaka çözmemiz gereken sorunlar var, alanlar var. Sağlık ve eğitim alanından otopark hizmetlerine kadar çok çözmemiz gereken alanlar var. Bunları da el birliği ile bize ne düşüyorsa her zaman başımız üzerine diyoruz, buna hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geride kalan yıl içerisinde yapılan 25 meclis toplantısının tamamına da katılan meclis üyeleri Cemil Çavuşoğlu, Halil Çeler ve Mahmut Yılmaz ile birlikte diğer meclis üyelerine de Kaymakam Şahiner'le birlikte çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Özaltun hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

