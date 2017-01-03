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Çaldıran'da maddi hasarlı trafik kazası



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde aşırı sisten dolayı minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki araçta hasar gördü.

Kaza, sabah saatlerinde oluşan yoğun sisten dolayı Çaldıran Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Oruçlu Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 LE 652 plakalı minibüs ile 04 AU 246 plakalı kamyonetin çarpışması sonu trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazaya karışan kamyonette bulunan saman çuvalları yola saçıldı. Yoldan geçen diğer sürücüler, yola saçılan saman çuvallarını kaldırarak ikinci bir kazanın yaşanmasını önlediler.

(EKİP-ŞAK-Y)



03.01.2017 11:17:59 TSI

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