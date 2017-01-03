03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SGK Başkanı Bağlı Kilis İl Müdürlüğünü ziyaret etti

03 Ocak 2017 Salı, 11:14
SGK Başkanı Bağlı Kilis İl Müdürlüğünü ziyaret etti
SGK Başkanı Bağlı Kilis İl Müdürlüğünü ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, İl Müdürü Abdulkadir Akkaş'tan yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.
Bağlı, İl Müdürlüğündeki servisleri gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Bağlı ziyaretteki konuşmasında, "Kurum olarak biz büyük bir aileyiz, tüm çalışma arkadaşlarımın sorun ve sıkıntılarının çözümü için her zaman kapım açık olacaktır" dedi.
Şehit yakını personel ile sohbet eden SGK Başkanı Bağlı, "Onlar bize bu güzel vatanı emanet etti, bunun kıymeti ölçülemez. Aynı şekilde onların emaneti sizler de bizim en kıymetlilerimizsiniz" dedi.
Bağlı, devlet ve millet olarak, şehit ve gazi yakınlarına her zaman sahip çıkılacaklarını dile getirdi.
İl Müdürü Akkaş, "Müdürlüğümüzü ziyaret ederek bizi onurlandıran Kurum Başkanımız Mehmet Selim Bağlı'ya şahsım ve personelim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(MAD-BRN-Y)

03.01.2017 11:18:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çocuklara bot ve mont dağıtılacak
YEREL

ÇOCUKLARA BOT VE MONT DAĞITILACAK
Kilis'te &quot;1 mama 1 umut&quot; kampanyası
YEREL

KİLİS'TE "1 MAMA 1 UMUT" KAMPANYASI

Belediye meclisi Ocak ayı toplantısı yapıldı
YEREL

BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI
Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM
Kilis'ten on bir ayda 95 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL

KİLİS'TEN ON BİR AYDA 95 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Kilis'te askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı
YEREL

KİLİS'TE ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ASKER YARALI