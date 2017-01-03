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SGK Başkanı Bağlı Kilis İl Müdürlüğünü ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, İl Müdürü Abdulkadir Akkaş'tan yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bağlı, İl Müdürlüğündeki servisleri gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Bağlı ziyaretteki konuşmasında, "Kurum olarak biz büyük bir aileyiz, tüm çalışma arkadaşlarımın sorun ve sıkıntılarının çözümü için her zaman kapım açık olacaktır" dedi.

Şehit yakını personel ile sohbet eden SGK Başkanı Bağlı, "Onlar bize bu güzel vatanı emanet etti, bunun kıymeti ölçülemez. Aynı şekilde onların emaneti sizler de bizim en kıymetlilerimizsiniz" dedi.

Bağlı, devlet ve millet olarak, şehit ve gazi yakınlarına her zaman sahip çıkılacaklarını dile getirdi.

İl Müdürü Akkaş, "Müdürlüğümüzü ziyaret ederek bizi onurlandıran Kurum Başkanımız Mehmet Selim Bağlı'ya şahsım ve personelim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(MAD-BRN-Y)



03.01.2017 11:18:41 TSI

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