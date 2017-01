YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. EGO otobüslerinde dezenfekte seferberliği

EGO otobüslerinde dezenfekte seferberliği

- EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu:

- "Her gün ortalama 750 bin Başkentlinin sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla EGO otobüsleri her gece dip köşe temizleniyor"



ANKARA (İHA) - Ankara'da günlük ortalama 750 bin kişinin yararlandığı EGO otobüslerinde her gün yapılan rutin temizliklerin yanı sıra kolayca bulaşabilen nezle, grip gibi salgın hastalıklara karşı da dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

Soğukların başlamasıyla birlikte toplu ve kapalı ortamlarda yuvalanıp grip ve nezle gibi salgın hastalıklara neden olan virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla EGO otobüsleri de özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, her gün ortalama 750 bin Başkentlinin sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla EGO otobüslerinin her gece dip köşe temizlendiğini söyledi. Gündoğdu, "Mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla da otobüslerin içleri belirli aralıklarla hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor. Böylece toplu taşım araçları kapalı mekanlarda hızla üreyen virüslerden arındırılmış oluyor" dedi.



"Otobüsler güvenli, konforlu ve hijyen"

Başkentlilerin güvenli ve konforlu bir şekilde toplu taşıma ihtiyaçlarını sağlarken, otobüslerin temiz ve hijyenik olmasına da çok önem verdiklerini belirten Gündoğdu, "EGO bünyesindeki otobüslerimizden bin 250'si her gün sefere çıkıyor. Bu otobüslerimiz günlük seferlerini tamamladıktan sonra da Dikmen, Macunköy, Mamak NATO Yolu, Akköprü ve Sincan'da bulunan Bölge Müdürlüklerinde her gece baştan aşağıya temizlenerek ertesi güne hazır hale getirilir. Otobüsler temizlik ekipleri tarafından vakumlu süpürgelerle kaba pisliklerden arındırıldıktan sonra, yolcu koltukları, koltukların arka-alt kısımları, düğmeler, direksiyon, cam kenarları ve lastikleri, şoför paravanı, yolcu tutamakları büyük bir titizlik için temizleniyor. Rutin olarak gerçekleştirilen bu temizliklere ek olarak toplu taşıma araçlarımız da yaz aylarında haşarelere, kış aylarında da salgın hastalıklara karşı özel olarak dezenfekte ediliyor" şeklinde konuştu.



"Hasta olanlar eldiven ve maske kullanabilirler"

Toplu taşıma aracını hasta olduğu dönemde kullanmak zorunda olan yolculardan da kişisel bazı önlemler almalarını isteyen Gündoğdu, "EGO olarak biz üzerimize düşen görevi yerine getirerek, araçlarımızın içini titizlikle temizleyerek ulaşıma veriyoruz. Biz de hasta olan vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Şöyle ki; nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi bir başkasına hapşırma ve dokunmayla bulaşabilecek hastalığı olanlar, iyileşinceye kadar toplu taşıma araçlarına maske ve eldiven kullanarak binerlerse hastalıklarını başkalarına bulaştırmamış olurlar" uyarısında bulundu.

03.01.2017

