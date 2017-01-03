03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyeli kadınlara uyum eğitimi

03 Ocak 2017 Salı, 11:16
Suriyeli kadınlara uyum eğitimi
Suriyeli kadınlara uyum eğitimi

(Fotoğraflı)

Neriman Çelebi
MARDİN (İHA) - Mardin Olgunlaştırma Enstitüsünce, Suriyeli kadınlara uyum ve psikolojik eğitim veriliyor.
Mardin'de Kalkınma Bakanlığını desteklediği "Suriyeliler İçin Uyum Programı" kapsamında uzmanlar tarafından 55 Suriyeli kadına uyum ve psikoloji eğitimi veriliyor. Gelişim uzmanı Asya Tunç, proje kapsamında, farklı yaş gruplarında 55 Suriyeli kadına kendi dillerinde, aile içi iletişim, bulundukları ortama uyum ve yurtlarından uzakta kaldıkları süre içinde hasar gören psikolojilerinin rahat bir nefes alması için eğitim verdiklerini söyledi. Kadınların sorunlarını ve geçmişteki yaşam koşullarını dinleyerek ve mevcut durumları karşılaştırarak ortak bir yol haritasında mutlu olmanın yollarını aralamaya çalıştıklarını anlatan Tunç, "Suriyeli kadınlara kendi dillerinde sosyal uyum alanında bilgiler veriyoruz. Güzel bir iletişim kurduk. Suriyeli kadınların eğitime geldiklerindeki tedirgin hallerinden, eğitimin sonunda eser yoktu. Hepsi mutlu ayrıldılar" dedi.
Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü ve Mardin Proje Birimi Koordinatörü Metin Değer ise, Olgunlaşma Enstitüsünde 55'i Suriyeli olmak üzere 350 kursiyerin çeşitli el sanatları kurslarına katıldığını anlattı. Değer, "Olgunlaşma Enstitüsüne kursiyer olarak devam eden 55 Suriyeli kadına 'Medeniyetler Şehrinde Ahenkli Bir Yaşam' projesi kapsamında gelişim uzmanları tarafından eğitim veriliyor. Enstitü bünyesinde ahşap oymacılığı, telkari gümüş işleme, iğne oyası, ebru, giyim, ev tekstili gibi alanlarda 350 kursiyerimiz var. El sanatlarının geliştirilmesi ve kadınların aile bütçesi içinde söz sahibi olması için hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.
(NÇ-MP-Y)

03.01.2017 11:19:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin'in altyapısına 55 milyonluk yatırım
YEREL

NUSAYBİN'İN ALTYAPISINA 55 MİLYONLUK YATIRIM
Terörden zarar gören alt yapı yenilenecek
YEREL

TERÖRDEN ZARAR GÖREN ALT YAPI YENİLENECEK

Mardin'de Mekke'nin Fethi kutlandı
YEREL

MARDİN'DE MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI
Mardin'de 'Verem Savaşı Haftası' toplantısı
YEREL

MARDİN'DE 'VEREM SAVAŞI HAFTASI' TOPLANTISI
Mescid-i Aksa Camisi'nin temeli atıldı
YEREL

MESCİD-İ AKSA CAMİSİ'NİN TEMELİ ATILDI
&quot;Şahmeran&quot; uçurtmasıyla Türkiye'yi temsil edecek
YEREL

"ŞAHMERAN" UÇURTMASIYLA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK