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Suriyeli kadınlara uyum eğitimi



(Fotoğraflı)



Neriman Çelebi

MARDİN (İHA) - Mardin Olgunlaştırma Enstitüsünce, Suriyeli kadınlara uyum ve psikolojik eğitim veriliyor.

Mardin'de Kalkınma Bakanlığını desteklediği "Suriyeliler İçin Uyum Programı" kapsamında uzmanlar tarafından 55 Suriyeli kadına uyum ve psikoloji eğitimi veriliyor. Gelişim uzmanı Asya Tunç, proje kapsamında, farklı yaş gruplarında 55 Suriyeli kadına kendi dillerinde, aile içi iletişim, bulundukları ortama uyum ve yurtlarından uzakta kaldıkları süre içinde hasar gören psikolojilerinin rahat bir nefes alması için eğitim verdiklerini söyledi. Kadınların sorunlarını ve geçmişteki yaşam koşullarını dinleyerek ve mevcut durumları karşılaştırarak ortak bir yol haritasında mutlu olmanın yollarını aralamaya çalıştıklarını anlatan Tunç, "Suriyeli kadınlara kendi dillerinde sosyal uyum alanında bilgiler veriyoruz. Güzel bir iletişim kurduk. Suriyeli kadınların eğitime geldiklerindeki tedirgin hallerinden, eğitimin sonunda eser yoktu. Hepsi mutlu ayrıldılar" dedi.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü ve Mardin Proje Birimi Koordinatörü Metin Değer ise, Olgunlaşma Enstitüsünde 55'i Suriyeli olmak üzere 350 kursiyerin çeşitli el sanatları kurslarına katıldığını anlattı. Değer, "Olgunlaşma Enstitüsüne kursiyer olarak devam eden 55 Suriyeli kadına 'Medeniyetler Şehrinde Ahenkli Bir Yaşam' projesi kapsamında gelişim uzmanları tarafından eğitim veriliyor. Enstitü bünyesinde ahşap oymacılığı, telkari gümüş işleme, iğne oyası, ebru, giyim, ev tekstili gibi alanlarda 350 kursiyerimiz var. El sanatlarının geliştirilmesi ve kadınların aile bütçesi içinde söz sahibi olması için hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.

(NÇ-MP-Y)



03.01.2017 11:19:59 TSI

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