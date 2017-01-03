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Başkan Arslan, terör olaylarını kınadı



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İstanbul'daki 39 kişinin hayatını kaybettiği 69 kişinin de yaralandığı ve hayatını kaybeden vatandaşlardan birinin Taşköprülü olduğu saldırılarla ilgili bir kınama mesajı yayınladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mesajında şunları kaydetti: "2017'ye umutlarla girdiğimiz, kötü ve acı anları 2016'da bırakarak girmeyi arzu ettiğimiz bir anda İstanbul'da yapılan bu terör eylemiyle hepimizin yüreğine kor düştü. Millet olarak büyük bir üzüntüye boğulduk. Yerli ve yabancı günahsız insanlarımızın böyle hain bir saldırıda hayatlarını kaybetmesi sonucu üzüntülüyüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan bir tanesi de ilçemiz nüfusuna kayıtlı olup İstanbul'da yaşayan bir kardeşimiz. Ülkemizin her tarafında yaşanan bu üzüntüyü biz de Taşköprü ilçemizde yaşamaktayız. Türkiye'nin özellikle dünyada çok önemli roller üstlendiği, güçlü devlet olma ifadesini net bir şekilde söylediği noktalarda dışardan kaynaklı, özellikle organize hain saldırılar epeyce zamandır maalesef ülkemizi tehdit ediyor. Buda onlardan birisi. Ne zaman ülke ekonomisi ve uluslararası ilişkiler açısından önemli adımlar atılsa benzer olaylarla maalesef karşı karşıya bırakılıyoruz. İran-Rusya ve Türkiye'nin başını çektiği özellikle Suriye'deki savaşın yerini barışa bırakması ile ilgili rolden rahatsız olanlar, yeni bir oyunla yeni bir tezgahla ülkemizde kaos çıkartmak, vatanımızı yaşam ve inanç biçimlerine bölmek, ayrıştırmak ve çatıştırmak çabası içerisindeler. Ama Türk halkı bu oyunlara gelmeyecektir. Bu unsurlar ülkemizi bölmeye değil, ülke insanının birlik ve beraberliğini pekiştirmeye vesile olacaktır. Bu vesile ile 2017 yılına girdiğimiz anlarda yaşadığımız bu acının bir daha tekrarını görmemek duası içerisindeyiz. Son olarak bu hain ve kalleşçe saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve Milletimize ise başsağlığı diliyorum"

(Vİ-RFK-Y)



03.01.2017 11:21:05 TSI

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