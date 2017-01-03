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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Burbak hizmette 'zirve' yaptı

03 Ocak 2017 Salı, 11:18
Burbak hizmette 'zirve' yaptı
Burbak hizmette 'zirve' yaptı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK iş birliğiyle Uludağ'da otopark meselesi çözüme kavuşurken, otoparkları inceleyen Bursa Valisi İzzettin Küçük, çalışmalarından dolayı BURBAK yetkililerini tebrik etti.
Yeni yılın ilk gününde Uludağ'ı ziyaret eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, otoparklarla ilgili BURBAK Genel Müdürü Kasım Şahin ve İşletmeler Müdürü Salih Şimşek'ten bilgiler aldı. 1. ve 2. oteller bölgesinde bin 400 araçlık 3 otoparkı faaliyete geçirdiklerini ifade eden Genel Müdür Kasım Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başarılı bir işe imza attıklarının altını çizdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de buradaki otoparkları ziyaret ettiğini belirten Kasım Şahin, tüm eksiklerin belediye işbirliği ile titizlikle belirlenip çalışmaların bunlara göre oluşturulduğunu belirtti.
Yılın 12 ayı ziyaretçi akınına uğrayan Uludağ'ın özellikle kış sezonlarını çok yoğun geçirdiğini hatırlatan Şahin, "Otopark olmaması yüzünden tatilcilerin araçlarını otel önlerine ve cadde üzerine gelişigüzel park etmesi, bir taraftan kayak yapmak isteyenlerin yolda yürümesine engel olurken diğer taraftan Uludağ'a yakışmayan görüntü kirliliğine yol açıyordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek bu görüntünün tarih olmasına neden olduk. 2. oteller bölgesindeki teleferik istasyonunun karşısına 800 araçlık, Oteller Camii'nin yanında bulunan alana 400 araçlık ve Alkoçlar Otel'in üzerine de 200 araçlık otopark alanı kazandırarak işletmecilerin ve halkın beklentisine cevap verdik. Özellikle otel sahiplerinden ve ziyaretçilerden uygulamamız ile ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yeni yılda Uludağ'ı tercih eden tatilciler de yoğunluktan etkilenmeyerek park yeri bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Yeni yıl vesilesiyle binin üzerinde araç otoparklarımızı kullandı ve tatilciler Uludağ'dan oldukça memnun ayrıldı. Bursa'nın göz bebeği Uludağ, hak ettiği değeri kazanmış oldu" dedi.
Vali İzzetin Küçük ve Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden BURBAK İşletmeler Müdürü Salih Şimşek, ufak tefek sıkıntıların haricinde hiçbir problem yaşamadıklarını belirterek, "Yol üzerinde gelişigüzel parklanan araçları otoparklarımıza yönlendirerek kötü görüntünün ve burada yaşanan keşmekeşin önüne geçmiş olduk. Otoparklarımızda görevli olan personellerimiz de kar ve soğuk dinlemeden kusursuz hizmet verebilmek için çalışıyorlar. Bütün bunların yanında ufak tefek eksiklerimizi de müşahede etme fırsatı yakaladık. Mesela çok yoğun kar yağışlarında kar küreyen kepçelerin yetersiz kaldığını fark ederek Bursa Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan ekstra kepçe talebinde bulunduk. Çok kısa süre içerisinde bu sorunun da önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.
BURBAK yetkililerini ilgiyle dinleyen Bursa Valisi İzzettin Küçük otopark alanlarını inceledikten sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK yetkililerini tebrik etti.
(MŞ)

03.01.2017 11:22:18 TSI
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