İŞKUR iş sahibi yapıyor
- İŞKUR Ordu İl Müdürlüğü, geçen yıl açık işler vasıtasıyla 6 bin 717 kişinin işe yerleşmesini sağladı
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Metin Akyürek
ORDU (İHA) - İŞKUR tarafından Ordu'da geçen yıl 6 bin 717 kişi işe yerleştirildi.
İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, 2016 yılında Ordu il genelinde 13 bin 121 açık iş almayı hedeflediklerini ancak yüzde 117 başarı ile 15 bin 355 açık iş alındığını belirtti. Bu açık işler vasıtasıyla 6 bin 703 kişinin işe yerleştirilmesinin hedeflenmesine rağmen büyük bir gayretle 6 bin 717 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Kaymak, "Türkiye genelinde ortalama işe yerleştirme oranı yüzde 79 iken, Ordu ili olarak yüzde 100 başarı sağladık" dedi.
Kaymak, kurum tarafından, Aktif İsgücü Hizmetleri kapsamında 2016 yılında İşbaşı Eğitim Programından 2 bin 534 katılımcı, Mesleki Eğitim Kursundan bin 978 kursiyer ve Girişimcilik Eğitim Programından 674 katılımcının yararlandığını belirterek, bu kurs ve programlara başvuru sayısının her geçen gün artış gösterdiğini vurguladı.
(MAK-SLH-Y)
03.01.2017 11:22:25 TSI
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