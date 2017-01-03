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Kaymakam Üçer, şeker fabrikasında incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde göreve başladığı günden itibaren bulduğu her fırsatta temaslarda bulunan Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrika Müdürü Turan Arslan ile bir süre sohbet eden Kaymakam Üçer daha sonra fabrikada incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Yaptığı incelemeler sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Üçer, Şeker Fabrikası Turhal için çok önemli bir değer olduğunu altını çizerek, "Turhal'ı Turhal yapan ve bugünkü konuma gelmesi sağlayan yine bu fabrikadır. Ülkemizdeki şeker sanayi kuruluşları arasında da önemli bir yere sahip olan Turhal Şeker Fabrikası ilçe sanayisinin de gelişmesi için lokomotif görevi görmektedir. Bu nedenle Turhal için önemli bir yere ve konuma sahip bu sanayi kuruluşumuzu özellikle gezmek, görmek ve tanımak istedim" dedi.

(Nİ-SLH-Y)



03.01.2017 11:23:38 TSI

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