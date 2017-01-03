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Erciş'ten Halep'e 500 Çuval Un Yardımı



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren Eğitim Bir-Sen ile Memur-Sen Erciş şubelerince ortaklaşa düzenlenen kampanyada toplanan 500 çuval un Halep'e göndermek üzere akşam saatlerinde yola çıkartıldı.

Yardımların Halep'e uğurlanması nedeniyle Erciş-Ağrı kara yolu üzerindeki Hacı Ali Cami avlusunda bir tören düzenlendi. Törende konuşan Memur-Sen Erciş Şube Başkanı Yüksel Zorlu, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen olarak Türkiye'de 81 ilden, 81 TIR un kampanyası çerçevesinden Erciş olarak ikinci yardım TIR'ının Suriye'ye gönderdiklerini belirterek, "Bu anlamda katkı ve destek veren, dualarıyla yardımcı olan, yanımızda duran tüm değerli arkadaşlarımıza çalışanlarımıza gönüldaşlarımıza teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Hakikaten ümmetin içler acısı hali bizleri bir şekilde çalışmaya sevk ediyorlar. Dolayısıyla acı, kan, gözyaşı nerede varsa ümmetin içindeki bir durumu bize gösteriyor. Dolayısıyla bunun da bilinçli bir şekilde Batılı emperyalistlerin bir oyunu olduğunu biliyoruz. Bu anlamda biz Müslümanlar olarak, inananlar olarak, mazlum mağdur kim olursa olsun, kimliğine ve kişiliğine bakmadan ırkına, rengine, dinine bakmadan onun yanında olduğumuzu her zaman belirttik. Daha önce Yüksekova ya gittik. Arakan'a da gittik. Başka yerlere de gittik. Bugünde Suriye imtihanımız vardı. Bu imtihandan da 'Halep' e yol aç' kampanyası çerçevesinde ikinci kamyonumuzu hayırlısıyla uğurluyoruz. Bu anlamda rabbim inşallah izzeti dergahında kabul etsin, tekrar katıldığınız için, destek verdiğiniz için şubelerimiz adına gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından 500 un çuvalının olduğu kamyon dualarla Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı.

(NÇ-ŞAK-Y)



03.01.2017 11:33:10 TSI

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