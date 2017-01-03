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Kadınlar Derneğinden kıyafet yardımı



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IĞDIR (İHA) - Türk Kadınlar Derneği Iğdır Şube Başkanlığı, Iğdır'da maddi durumu iyi olmayan 60 öğrenciye giyecek yardımında bulundu.

Türk Kadınlar Derneği Iğdır Şube Başkanlığı, Iğdır'da maddi durumu iyi olmayan 60 öğrenciyi giydirdi. Her yıl düzenli olarak hayırsever iş adamlarından topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını söyleyen Şube Başkanı Sabiha Sever, "Bu yılda dernek üyelerimizle bir araya gelerek kendi imkanlarımız çerçevesinde dernek üyelerimizin vermiş olduğu yardımlarla maddi durumu iyi olmayan 60 aileyi tespit ettik. Yaş sınırı olmadan çocuk veya büyük olmak üzere insanlara giyecek yardımında bulunduk. Türk Kadınlar Derneği olarak her yıl yapmış olduğumuz yardımlar aralıksız devam edecektir" dedi.

(ET-ŞAK-Y)



03.01.2017 11:31:09 TSI

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