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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Kadınlar Derneğinden kıyafet yardımı

03 Ocak 2017 Salı, 11:29
Kadınlar Derneğinden kıyafet yardımı
Kadınlar Derneğinden kıyafet yardımı

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Türk Kadınlar Derneği Iğdır Şube Başkanlığı, Iğdır'da maddi durumu iyi olmayan 60 öğrenciye giyecek yardımında bulundu.
Türk Kadınlar Derneği Iğdır Şube Başkanlığı, Iğdır'da maddi durumu iyi olmayan 60 öğrenciyi giydirdi. Her yıl düzenli olarak hayırsever iş adamlarından topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını söyleyen Şube Başkanı Sabiha Sever, "Bu yılda dernek üyelerimizle bir araya gelerek kendi imkanlarımız çerçevesinde dernek üyelerimizin vermiş olduğu yardımlarla maddi durumu iyi olmayan 60 aileyi tespit ettik. Yaş sınırı olmadan çocuk veya büyük olmak üzere insanlara giyecek yardımında bulunduk. Türk Kadınlar Derneği olarak her yıl yapmış olduğumuz yardımlar aralıksız devam edecektir" dedi.
(ET-ŞAK-Y)

03.01.2017 11:31:09 TSI
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