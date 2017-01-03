YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kimliklerin yenilenmesi fotoğrafçılara yaradı

Kimliklerin yenilenmesi fotoğrafçılara yaradı



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Kimliklerin yenilenmesi fotoğrafçılarda işlerin açılmasına neden oldu.

Tüm Türkiye'de yeni yıl ile birlikte yeni kimliklerin başvuruları başladı. Bu başvurularla birlikte ilk günde nüfus dairelerinde yoğunluk yaşanırken, bir başka yoğunluk da fotoğraf stüdyolarında yaşanıyor. Yeni çipli kimliklerde olması gereken biyometrik fotoğraf için fotoğrafçılara giden vatandaşlar burada fazla beklemeden yeni fotoğrafları ile nüfus dairelerinin yolunu tutuyorlar. "Eski günlerimize geri döndük" diyen fotoğrafçı Tuncer Yıldıran, "Yeni teknoloji maalesef bizim sektörü vurdu. İşlerimiz yok olma derecesine geldi. Düğün ve nişan günlerinde fotoğraf çekiyoruz. Vatandaşın resmi dairede fotoğraflı bir işi varsa bize geliyor, onun haricinde uğradığı yok. Ancak bu yeni kimliklerle birlikte fotoğraf stüdyoları yeniden hareketlenmeye başladı" dedi.

(HA-SLH-Y)



03.01.2017 11:38:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER