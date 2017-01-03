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AK Parti Kolları Başkanlığının yardım tırı yola çıktı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 1 tır dolusu yardım Suriye'ye doğru yola çıktı.

Halep'e yardım kampanyası kapsamında AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından toplanan 1 tır dolusu yardım yola çıktı. Suriye'nin İdlip kentine gidecek olan yardım tırında battaniye, kuru gıda ve giysi bulunuyor.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve gençler tarafından yardım tırı dualarla uğurlandı.

Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Suriye'de yaşanan vahşete sessiz kalmadıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği yol bizim yolumuzdur. Ülke olarak dünyada mazlumların yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Asımın nesli olan gençlik, Suriye'de ki mazlumlara yardım için elini uzattı. Gençlik Kolları Başkanlığı olarak topladığımız 1 tır dolusu yardımı yerine ulaştıracağız" dedi.

(AHM)



03.01.2017 11:39:09 TSI

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