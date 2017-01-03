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Başkan Uysal oda başkanlarıyla bir araya geldi

- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal:

- "Esnafa 45 günde borcunu ödeyen belediyeyiz"

- "Bu kadar geniş çaplı, geniş tabanlı hizmetler yapıyor olmamıza karşın hiçbir bütçe sıkıntımız yoktur"



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Yönetim Kurulu ve Birlik üyesi odaların başkanlarıyla buluşmasında, geniş tabanlı hizmetler yapmalarına karşın hiç bir bütçe sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi. Uysal ayrıca, belediyede tüm satın almak sisteminin ikili bir denetimden geçtiğini belirterek, "Genelde, bir ürün 2 liraysa bir kamu kuruluşu bunu 2.5 liradan alır. Ama biz 1.8 liraya alırız. Çünkü 45 gün içinde esnafa borcunu ödeyen belediyeyiz" dedi.

Başkan Uysal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin ev sahipliğinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve AESOB'a bağlı odaların başkanlarıyla biraraya geldi. AESOB hizmet binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, 29 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından Muratpaşa'da yaşanan değişimi, esnafa yönelik çalışmaları ve 2017 hedeflerini esnaf temsilcileriyle paylaştı.

Muratpaşa'nın yüzde 25'i yenilendi

Belediyecilik hizmetlerini temel ve sosyal belediyecilik başlıkları altında iki ana grupta topladıklarını aktaran Başkan Uysal, asfaltla başlayan engelli şeridiyle birlikte kaldırım düzenlemesiyle devam eden, çöp konteynerlerinin yer altına alınması ve turunç fidanların dikilmesiyle tamamlanan cadde ve sokak yenileme projesiyle Muratpaşa'nın yüzde 25'inin yenilendiğini aktardı.

Türkiye'nin 'En'leri

Cadde ve sokak yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak kente yeni park alanları kazandırdıklarını ve 3 yıla yaklaşan süreçte aktif kullanılan 350 dönüm yeşil alan oluşturduklarını aktaran Başkan Uysal, "Söz konusu alanlarda Türkiye'nin 'en'lerini gerçekleştirdik" dedi.

STK merkezi Eylül ayında açılıyor

Başkan Uysal, temel belediyecilik hizmetleri kapsamında Muratpaşa'da 3 önemli inşaata başladıklarını aktardı. AESOB eski Başkanı Abdullah Sevimçok'un adını taşıyacak Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesinin ikinci aşama ihalesinin yaklaşık 10 milyon bedelle gerçekleştiğini aktaran Başkan Uysal, merkezin Eylül ayı içinde tamamlanacağını kaydetti. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ni ise Nisan ayı içinde hizmete açmayı planladıklarını dile getiren Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi'nin ise 27 Ocak'ta ihaleye çıkacağını dile getirdi.

"Bütçe sıkıntımız yok"

Başkan Uysal; belediyecilik hizmetlerinin sosyal ayağında ise tüm Muratpaşa sakinlerinin ulaşabildiği, standart haline gelen hizmetler ürettiklerini söyledi. Yaşlı Evleri, Bilim ve Eğitim Merkezleri, kısa adı MURGEM olan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, kız öğrenci yurtları, aşevi, sosyal yardım merkezi, evde bakım hizmetleri gibi birçok çalışmayla Muratpaşa'da toplumun her kesimine, her yaş grubuna ulaştıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Bu kadar geniş çaplı, geniş tabanlı hizmetler yapıyor olmamıza karşın hiçbir bütçe sıkıntımız yoktur" dedi.

"Esnafa 45 günde borcunu ödeyen belediyeyiz"

Başkan Uysal, Muratpaşa'nın bütçe sıkıntısı yaşamamasında önemli payın kendi asfaltını, kendi çiçeğini, fidesi, kent mobilyalarını üreten belediye olmasının yanı sıra esnafla kurduğu güven ilişkinin de önemli olduğunu dile getirdi. Belediyede yerindelik ve fatura olmak üzere tüm satın alma sisteminin ikili bir denetimden geçtiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Genelde, bir ürün 2 liraysa bir kamu kuruluşu bunu 2.5 liradan alır. Ama biz 1.8 liraya alırız. Çünkü 45 gün içinde esnafa borcunu ödeyen belediyeyiz" diye konuştu.

Komşu kart, Mart ayında başlıyor

Başkan Uysal, ayrıca, Mart ayında 'kazan kazan' olarak tarif ettiği "Çevreci Komşu Kart" projesini de başlayacağını söyledi. Bu çalışmada temel hedefin cam, plastik gibi değerli atıkları yerinde yani evlerde ayrıştırarak toplamak olduğunu belirten Başkan Uysal, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Bu bir ödül sistemi. Komşularımız ayrıştırdıkları ürün karşılığında kartlarına yüklenecek puan kazanacaklar. Toplanan bu puanlarla ister market alışverişi yapabilecek isterse öğrencilere burs olanağı yaratacak. Projemiz devreye girdiğinde hiç olmayan bir kaynak da Muratpaşa Belediyesi için yaratılmış olacak. Öncelikle Muratpaşa'ada atıklar yerinde ayrıştırılarak tam toplanacak ve temizlik hizmetlerinde yüzde 15'lik küçülme yaşanacak."

Başkan Uysal'ın esnaf temsilcilerini buluşmasında oda başkanlarını sorularını da yanıtladı. Toplantının sonunda AESOB Başkanı Dere, Başkan Uysal'a günün anısına Ahilik teşkilatını kurucusu Ahi Evran'ın biblosunu hediye etti.

(SM-



03.01.2017 11:40:56 TSI

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