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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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SGK'dan prim ödemelerine ilişkin açıklama

03 Ocak 2017 Salı, 11:40
SGK'dan prim ödemelerine ilişkin açıklama

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, sigortalıların ve işverenlerin borç ödeme sürelerinin uzatıldığını bildirdi.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İlbaş, "Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak 2017 tarihi sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" denildi.
(MND-MP-Y)

03.01.2017 11:43:54 TSI
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