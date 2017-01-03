YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SGK'dan prim ödemelerine ilişkin açıklama

SGK'dan prim ödemelerine ilişkin açıklama



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, sigortalıların ve işverenlerin borç ödeme sürelerinin uzatıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İlbaş, "Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak 2017 tarihi sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" denildi.

(MND-MP-Y)



03.01.2017 11:43:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER