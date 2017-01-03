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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de Toplum Sağlığı Merkezi'nden tüberküloz uyarısı

03 Ocak 2017 Salı, 11:42
Burhaniye'de Toplum Sağlığı Merkezi'nden tüberküloz uyarısı
Burhaniye'de Toplum Sağlığı Merkezi'nden tüberküloz uyarısı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliği vatandaşları tüberküloz (verem) hastalığı konusunda uyardı.
Yapılan uyarıda, tüberkülozun bulaşma ve korunma yolları ile tedavisi anlatıldı.
Dr, Faruk Kendigelen, "Soluduğumuz hava ile akciğerlere giren Tbc basilinin (mikrobunun) yol açtığı, asıl olarak akciğerlerde yerleşen,fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır. Hastalığı yalnızca aktif tüberküloz bulunan kişiler bulaştırabilir. Hastalık damlacık yoluyla bulaşır. Hastanın hapşırma öksürmesi sonucu havaya yayılan basiller kapalı bir ortamda uzun süre aynı havayı soluyan sağlam kişilerce alınır. Ancak mikrobu soluyan kişilerin az bir kısmında hastalık gelişir. Hastalık solunan mikrobun sayısına, hastalık yapma gücüne, kişinin direncine, bağışıklık sisteminin kuvvetine göre farklılık gösterir. Hastalık tabak, bardak veya diğer nesnelerle bulaşmaz. Hasta kişiyle aynı evde yaşamış veya uzun süreli temasta bulunmuş olanlar. Hastalığın yaygın olduğu ülkelere gidenler. Bağışıklık sistemini zayıflatan kanser, AIDS gibi hastalıklara yakalananlar, toplu yaşanan yurt, hastane, cezaevi gibi yerlerde kalanlar, beslenmesi bozuk, kötü yaşam koşullarına sahip kişiler ile alkol ve madde bağımlıları kolaylıkla yakalabilirler"diye uyardı.
Ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığını bildiren Kendigelen, tedavi yollarını ise şu şekilde açıkladı: " Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara ulaştırılmaktadır. Tüberküloz hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temaslıları da verem savaş dispanserlerine davet edilerek ücretsiz muayeneleri yapılmaktadır. Sonuç olarak; verem hava yoluyla bulaşan tedavi edilebilen bir hastalıktır. Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir. Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı bir mendil ile kapatınız. Mendiliniz yok ise ellerinize değil kolunuzun iç kısmına öksürün yada hapşırın. 2-3 haftadan uzun süren antibiyotik ile geçmeyen öksürüğünüz varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz. Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir. Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için ilaçları aksatmadan kullanınız"
(FT-BT)

03.01.2017 11:46:47 TSI
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