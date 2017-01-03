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Burhaniye' de Halep'e Yardım Kampanyası başlatıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlık ve Müftülüğün öncülüğünde Halep için düzenlenen yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ilgi görürken, Balıkesir Tüm-Bel-Sen Sendikası Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Erkol ve İdari Sekreter Yüksel Yüce, Tüm-Bel-Sen Sendikası adına yardımda bulundu.

"Halep'te İnsanlık Ölmesin' sloganı ile başlatılan kampanya için belediye önünde bir yardım çadırı kuruldu. Kampanya kapsamında, üyeleri adına 50 adet battaniye, 50 kg. zeytinyağı ve ayrıca nakdi yardımda bulunan Bülent Erkol ve Yüksel Yüce, yardımların devam edeceğini açıkladılar. Erkol ve Yüce, Halep özelinde ve Suriye genelinde yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken, 6 yıldır devam eden bu dramın artık bitmesini istediler. Tüm Bel-Sen Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Erkol, "Yardım yaparken özellikle kampanyanın adının da konulduğu gibi insanlığın ölmemesi ve tüm dünyanın barış ve kardeşlik ilkesi çerçevesinde birbirine yardımcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Yapılan yardımların Devletimiz tarafından en uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağına olan inancımız tamdır. Mazlum Halep halkına yardım etmek bir insanlık borcudur" dedi.

(FT-BT)



03.01.2017 11:50:31 TSI

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