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Zeybek Kavşağı çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Zeybek Köprülü Kavşağı projesinin çalışmaları devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla yenileme çalışmaları yapılan Zeybek Köprülü Kavşağı yeni yüzüyle güvenli bir hale gelecek.

Dokuzkavaklar ve Sevindik mahallelerini birbirine bağlayacak olan projenin çalışmalarında kavşaktaki kazık imalatı sona erdi. Hafriyat çalışmalarının sürdüğü alanda başlık kirişleri ve prefabrik kirişleri yerleştirilecek. Ardından yol ve asfalt işlemlerinin tamamlanacağı proje kısa süre içinde hayata geçirilerek Denizli halkının hizmetine sunulacak. Bölgedeki trafik yoğunluğunu sona erdirip Denizli-Ankara yolunda kesintisiz geçişlerin sağlanması hedeflendiği kavşak, sıkıntılı bölge olmaktan çıkarılması amaçlanıyor.

Ulaşım yatırımlarına büyük bir pay ayırdıklarını anlatan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Zeybek Köprülü Kavşağı, Denizlimizin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacak. Burada trafik yoğunluğu ve bekleme süreleri şehir ortalamasının çok üstündeydi. Daha önemlisi sıkça trafik kazaları yaşanıyordu. Maddi hasarlar bir yana burada birçok canımızı yitirdik. Maddi ve manevi anlamda canlarımızın daha fazla yanmaması ve trafik yoğunluğunu sona erdirmek için başlattığımız Zeybek Köprülü Kavşağı projemizi kısa zamanda hayata geçerek Denizlimizin hizmetine sunacağız" dedi.

(MT-SM-Y)



03.01.2017 11:52:52 TSI

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