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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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TRT Haber Darende'yi tanıtacak

03 Ocak 2017 Salı, 11:50
TRT Haber Darende'yi tanıtacak
TRT Haber Darende'yi tanıtacak

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - TRT Haber kanalı, ülkenin inanç turizmindeki önemli durak noktalarından biri olan Somuncu Baba Külliyesi ve Darende'yi tanıtacak.
Sunuculuğunu Bekir Özbek'in yaptığı ve ülkenin çeşitli yerlerindeki kültür miraslarını ekrana taşıyan program, Somuncu Baba Külliyesini tanıtarak, Darende'nin yöresel ev yemek kültürünü anlatacak.
Programı hazırlayan ve sunan Bekir Özbek, Somuncu Baba Külliyesinin son yıllarda çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesinden ötürü tanıtımına katkı sağlaması amacıyla çekimler için özellikle seçtiklerini dile getirdi.
"Doğal güzellikleri ve manevi atmosferiyle eşsiz bir yer"
Özbek, Darende'nin doğal güzellikleri ve manevi atmosferiyle eşsiz bir yer olduğunu vurgulayarak, "İnanç dünyamıza ışıklar saçan, Anadolu`nun manevi mimarlarından Somuncu Baba ve Hulüsi Efendinin yurdu olan Darende`deki külliyede yaptığımız çekimleri, TRT Haber kanalında yayınlayacağız. Tarihi mekanı, doğal güzellikleri ve manevi atmosferiyle bizim için bulunmaz bir yerdi. İzleyicilerimize aynı zamda Darende'nin lezzetli ev yemek kültürünü de anlatacağımız için mutluyuz" dedi.
"Darende Malatya'nın en güze ilçesi"
TRT ekibini makamında bir süre ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de, Malatya'nın en güzel ilçesi olan Darende'nin tanıtıma katkı sunan TRT Haber kanalına ve ekibine başarılar dileyerek teşekkür etti.
(MT-BRN-Y)

03.01.2017 11:54:09 TSI
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