03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Pınarbaşı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

03 Ocak 2017 Salı, 11:52
Pınarbaşı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı
Pınarbaşı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından, Pınarbaşı ilçesinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
Aralık ayında diğer alanlarda yapılan yemleme çalışması bu kez Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirildi. Yemleme çalışması ile yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinden uzak durması ve aç kalan yırtıcı yaban hayvanlarının can ve mal kayıplarına sebep olması engellenmektedir. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yemleme çalışmalarına diğer yerleşim yerlerinde de devam edeceği belirtildi.
(SK)

03.01.2017 11:56:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de suç örgütü operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Otobüste rahatsızlanan şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL

OTOBÜSTE RAHATSIZLANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Kayseri Tabip Odası Eğitim Seminerleri Sürüyor
YEREL

KAYSERİ TABİP ODASI EĞİTİM SEMİNERLERİ SÜRÜYOR
Kayserispor yarın topbaşı yapıyor
YEREL

KAYSERİSPOR YARIN TOPBAŞI YAPIYOR
Melikgazi Belediyesi'nden ölçü ve tartı aletleri hatırlatması
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDEN ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ HATIRLATMASI
Kayseri'de Suç Örgütü Operasyonu:7 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU:7 GÖZALTI
Muhasebecilere 'Dönem sonu işlemlerin vergisel boyutu' anlatıldı
YEREL

MUHASEBECİLERE 'DÖNEM SONU İŞLEMLERİN VERGİSEL BOYUTU' ANLATILDI
Melikgazi Belediyesi 2017 performans programını uygulamaya başladı
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2017 PERFORMANS PROGRAMINI UYGULAMAYA BAŞLADI
Kayserililer Bilim Merkezi'ni Sevdi
YEREL

KAYSERİLİLER BİLİM MERKEZİ'Nİ SEVDİ
Melikgazi Belediyesi Vergilerle 2 Ade Çöp Toplama Kamyonu ve Vidanjör Satın Aldı
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ VERGİLERLE 2 ADE ÇÖP TOPLAMA KAMYONU VE VİDANJÖR SATIN ALDI
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri'de Bonzai Operasyonu: 5 Gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE BONZAİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Büyükşehir'de Kocasinan Zirvesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE KOCASİNAN ZİRVESİ
Kocasinan Belediyesi anneler için seminer düzenledi
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ ANNELER İÇİN SEMİNER DÜZENLEDİ
GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇATI KATINDA YAKALANDI
Kayseri'de cinayet
YEREL

KAYSERİ'DE CİNAYET
Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik kartı yoğunluğu
YEREL

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ KİMLİK KARTI YOĞUNLUĞU
Kayserispor'da genel kurula doğru
YEREL

KAYSERİSPOR'DA GENEL KURULA DOĞRU
Kocasinan Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇATI KATINDA YAKALANDI
SGK ilk taksit ödemeleri ertelendi
YEREL

SGK İLK TAKSİT ÖDEMELERİ ERTELENDİ
Melikgazi iletişim merkezi ile yeni bir dönem başlıyor
YEREL

MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
KASKİ'de İhale
YEREL

KASKİ'DE İHALE