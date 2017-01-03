YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Elvan, Mersin'in kurtuluş yıldönümünü kutladı

Bakan Elvan, Mersin'in kurtuluş yıldönümünü kutladı



MERSİN (İHA) - Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümünü, yayınladığı mesajla kutladı.

Özgürlüğüne ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan Türk milletinin verdiği İstiklal Harbi'nin, dünya tarihinde benzeri bulunmayan bir yeniden diriliş mücadelesi olduğunu vurgulayan Elvan, "'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, Mersin sadece Mersin değil, 3 Ocak 1922'de adeta Türkiye olmuştur" dedi.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun sembolü olan 3 Ocak tarihinin, sadece takvimde bir tarihten ibaret olmadığını, bir şehir özelinde bir milletin bağımsızlık aşkının kıyamete kadar unutulmayacak günlerinden biri olduğunu kaydeden Elvan, "Kara ve karanlık günleri bir daha gelmeyecek şekilde silerek cumhuriyete giden yolu açan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin manevi huzurunda, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ülkümüzden asla vazgeçmeyeceğimizi, dünya durdukça Türkiye Cumhuriyetinin hür ve müreffeh olarak yaşayacağına inancımızı bir kez daha ifade ediyor, Mersin'in kurtuluş günü coşkusuna katılan hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

(HSK-Y)



03.01.2017 11:56:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER