Eski başkan Süleyman Özdemir vefat etti
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kapatılan Refah Partisi'nin (RP) eski ilçe başkanı Süleyman Özdemir, 90 yaşında hayatını kaybetti.
İlçe siyasetinin önde gelen isimlerinden olan eski Refah Partisi İlçe Başkanlığı Teşkilatı kurucusu ve Başkanı Süleyman Özdemir, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Refah Partisinde uzun süre İlçe Başkanlığı yapan Süleyman Özdemir, Merkez Çarşı Camii önünde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.(MA-EFE)
03.01.2017 11:57:30 TSI
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