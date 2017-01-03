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Ak Parti ilçe teşkilatı köyleri geziyor



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, ilçe teşkilatı üyeleri ile beraber ilçedeki bütün köylerini gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, ilçe teşkilatı üyeleri ile beraber, ilçeye bağlı bütün köyleri tek tek dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerde kış olmasına beraberindeki ilçe başkanı ve partililer, köylü vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kış ayları olduğu için ilçe merkezine gelemeyen ve evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşla sohbet eden ilçe başkanı Deniz ve partililer, köylü vatandaşlarının sıkıntılarını dinlediler. Köy evinde vatandaşlara hitap eden başkan Kenan Deniz, ilçede bulunan yaklaşık 74 tane köyü tek tek gezeceğini belirtti. Deniz, "Öncelikle kış aylarında köyleri dolaştığımızda şunu gördük. Çok şükür Malazgirt Kaymakamız sayın Soner Kırlı'nın talimatlarıyla tüm köy yollarımızın acık olduğunu gördük. Başta ilçe kaymakamız olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Köylerimizi dolaşmamızın en büyük sebebi ise varsa sıkıntı ve ihtiyaçları hem yerinde gelip görelim, hem de hemhal olalım istedik. Sorunları yerinde gelip görelim düşüncesiyle bu şekilde elimizden geldiği kadar bu ziyaretleri devam ettireceğiz. şeklinde konuştu.

"Elimizden geldiğince dertlerine derman olmaya çalışacağız"

İlçe Başkanı Kenan Deniz, "Seçim dönemlerinde vatandaşlarla bir araya gelmenin doğru olmadığını söyleyerek, siyasetçiler olarak vatandaşın yanına hep seçim zamanlarında geliyoruz. Bu nedenle vatandaşın ön yargısı oluyor. Elimizden geldiğince dertlerine derman olmaya çalışacağız. Bizim bir hedefimiz var. Biz AK Parti ilçe teşkilatı olarak bir yıl içerisinde 74 tane köyümüze tek tek giderek, daha objektif bir şekilde sıkıntıları değerlendirmek için dolaşacağız. Gittiğimiz köylerimizde muhtarlarımız sıkıntılarını bizimle paylaşacaktır. Bizler de elimizden geldiğince dertlerine derman olmaya çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından partililer, köylülerin isteklerini dinledi. Bazı köy halkının taleplerinin yerine getirilmesi için söz verildi.

(VE-ŞAK-Y)



03.01.2017 12:01:20 TSI

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