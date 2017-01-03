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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı

03 Ocak 2017 Salı, 11:58
Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı
Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı
- Akgün: "Halk sağlığı açısından çok önemli bir uygulama"

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Ekmek tezgahının başına geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2017'nin ilk gününde ambalajlı ekmek satışı uygulamasını başlattı. Akgün: "Başlatmış olduğumuz ambalajlı ekmek satışı uygulaması halk sağlığı açısından çok önemli bir uygulamadır" dedi.
Büyükçekmece Belediyesi, Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla unlu mamul ve ekmek satışı yapan işletmelere ambalajlı ekmek satış zorunluluğu getirmişti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sektör temsilcileri ve ekmek fırını işletmecileri bir araya gelerek uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihinde başlatılacağını duyurmuştu.
Alınan meclis kararı doğrultusunda da 1 Ocak 2017 sabahı Büyükçekmece'de ekmekler ambalajlı olarak satılmaya başlandı. Karara uymayan işletmelere önce uyarılacak ardından para cezası ile cezalandırılacak. Ambalajsız ürün satışına devam edilmesi halinde ise işletmenin ruhsatı iptal edilecek.
Vatandaş ekmeğine ilk dokunan olacak
Büyükçekmece Belediyesi olarak halk sağlığını ilgilendiren çok önemli bir uygulamayı daha başlattık diyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu açıklamayı yaptı: ''Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde bundan böyle ambalajsız ekmek satışı yapılamayacak. Vatandaşımız market, bakkal veya fırından almış olduğu ekmeğe ilk kendisi dokunacak. Planlandığı gibi 1 Ocak 2017 tarihinde başlattığımız uygulama halkımız için hayırlı olsun."
(HK-ÖK-Y)

03.01.2017 11:59:52 TSI
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