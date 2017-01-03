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Bornova Becker ilk yarıyı lider kapatmak istiyor



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol (TKBL) 1. Liginde mücadele eden Bornova Beckerspor, Edremit Belediyesi Gürespor'u yenerek ilk yarıyı lider kapatmak istiyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol (TKBL) 1. Liginde üst üste galibiyetler alan ve averajla ligde lider olan Bornova Beckerspor, Edremit Belediyesi Gürespor maçının hazırlıklarını hızlandırdı. 06 Ocak Cuma günü kendi evinde gerçekleşecek olan mücadeleden galip ayrılmak isteyen İzmir'in kızları, maçı kazanıp ilk yarıyı lider kapatmak istiyor. Bornova Becker Spor takım kaptanı Nazlı Güler, hedeflerinin devreyi lider kapatmak ve ardından Federasyon Kupasını İzmir'e getirmek olduğunu söyledi. Güler, "Devrenin son maçına çıkıyoruz ve lig ikincisiyle sıralama açısından oldukça önemli bir maç yapacağız. Hedefi her zaman kazanmak olan ve takım oyununu oldukça iyi olan bir ekibiz. Sonuna kadar sert ve iki tarafında mücadele göstereceği bir maç olacağını biliyoruz. Oyunun iki yönünde de iyi oynamamız gerekecek. Kendi evimizde, taraftarımızla birlikte kazanmak için sahaya çıkıp, galibiyet için ne gerekiyorsa yapacağız. Zor bir maraton bizi bekliyor. Bu önemli maç sonrasında Federasyon Kupasına gideceğiz. Devreyi lider bitirip, bu maçı kayıpsız atlatıp, kupa için mücadele etmek ve Federasyon Kupasını İzmir'e getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Bornova Beckerspor yetkilileri de, Cuma günü Bornova Atatürk Spor Kompleksindeki karşılaşmaya tüm İzmirlileri davet etti.

(HG-Y)



03.01.2017 12:04:09 TSI

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