YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gönüllü kuruluşlardan Halep'e 2 TIR yardım

Gönüllü kuruluşlardan Halep'e 2 TIR yardım



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kütahya Şubesi, Semerkand Vakfı Kütahya Şubesi ile Beşir Derneği Kütahya Şubesi tarafından hazırlanan 2 TIR dolusu yardım malzemesi Halep'e uğurlandı.

Kütahya Valiliği önündeki uğurlamaya Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kütahya Şube Başkanı Ramazan Gökmen, Semerkand Vakfı Kütahya Şube Başkanı Kamil Keçeci, Beşir Derneği Kütahya Şube Başkanı Mustafa Gülsever, bazı daire müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kütahya Şube Başkanı Ramazan Gökmen, Halep'e uğurlanan TIR'larda 25 ton un, kişisel bakım ürünleri ile yardım malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Suriye ve Halep için Kütahya'nın üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Eğer insan kendi acısını hissediyorsa bu onun canlılığını gösterirmiş, insan olmak için yeterli değilmiş. İnsan olmak için yalnızca kendi acımızı değil, başkalarının acılarını da hissetmemiz gerekiyor. Bugün burada görmüş olduğumuz o. Biz başkalarının acısını da hissediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın yanında da insan olduğumuzun, Müslüman olduğumuzun göstergesi olarak bu faaliyet bizim hayır ve hasenat defterimize yazılacak bir işlem olacak. Bugün orada zor şartlar yaşanıyor. Her şeye ihtiyaç var, her şeyden önce sizlerin duasına, hamiyet duygularına ihtiyaç var. Burada önemli olan kemiyet değil keyfiyet. Gönderdiğimiz malzemenin çok üzerinde bir mana ifade eden bu uğurlamalarda Kütahya olarak üzerimize düşeni yaptığımız kanaatindeyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar, dualarla Halep'e uğurlandı.(EFE)



03.01.2017 12:04:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER