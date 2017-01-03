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Çikolata strese iyi geliyor



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ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, sütlü çikolatalara göre az tüketilse de bitter çikolatanın yararları aslında diğer çikolata türlerine göre daha fazla olduğunu söyledi.

Cilt sağlığından kalp ve damar sağlığına birçok konuda vücuda fayda sağlayan bitter çikolatanın strese iyi geldiğini anlatan Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Diyette çikolata tabii ki yasak değil, çok sevenlere ara öğün yerine kahvenin yanına neden eşlik etmesin? Unutmayın ne yediğiniz ile beraber tükettiğiniz miktarlar önemli!? Özellikle diyetteyken tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmamızı sağlayan bitter çikolata, günlük bir miktar tüketildiğinde stresi yok ediyor, kalp-damar hastalıklarını önlüyor ve cildi gençleştiriyor. Vücudu yaşlanmaya karşı koruyan en önemli şeylerin başında geliyor antioksidanlar." dedi.

Kakao oranı yüksek olan bitter çikolatanın, sütlü çikolataya oranla 3 kat daha fazla antioksidan içerdiğini anlatan Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Günlük bir miktar bitter çikolata tüketmek, yaşlanmaya karşı korurken, kanser riskini de en aza indiriyor.Araştırmalar haftada 2-3 kez tüketilen az miktardaki siyah çikolatanın kan basıncını düşürmede de etkili olduğunu göstermektedir.Siyah çikolata glisemik indeksi düşük olan bir besindir. Glisemik indeksi düşük olan besinler kan şekerinin hızlı yükseltmeyen besinlerdir.Tabii ki en bilinen etki, çikolatanın vücudumuzun endorfin hormonu salgılamasını tetiklediği ve kendimizi daha keyifli hissetmemizi sağlamasıdır.Bir çikolatada kakao ne kadar yoğun olursa faydası da o kadar fazla olur." diye konuştu.

(AA-AA-Y)



03.01.2017 12:05:31 TSI

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