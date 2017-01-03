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Yunusemreli muhtarlar hizmetler için MASKİ'ye teşekkür etti



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, mahallelerindeki çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletmek üzere ziyarette bulunan Laleli ve Yağcılar Mahalle Muhtarlarını makamında ağırladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sürdürdüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. MASKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Laleli ve Yağcılar Mahallelerinde dere temizlik ve korkuluk çalışmaları ile mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı ve Laleli Mahalle Muhtarı Bedriye Pehlivan ile Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek, MASKİ'nin mahallelerinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletmek üzere MASKİ Genel Müdür Yaşar Coşkun'u, Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran'ı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak'ı ziyaret etti. Muhtarların teşekkür ziyaretinde MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen de yer aldı.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı ve Laleli Mahalle Muhtarı Bedriye Pehlivan ile Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızın vatandaşlarımız tarafından takdir görüyor olması bizler için ayrıca sevinç kaynağı oluyor. Her yeni çalışmamızda vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmak için tüm gücümüzle sahadayız. Her şey daha yaşanabilir bir Manisa için. Nazik ziyaretlerinden dolayı muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Muhtarlarımız elçi vazifesi görüyor"

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı ve Laleli Mahalle Muhtarı Bedriye Pehlivan ile Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek'i makamında ağırlayan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için bu makamlarda bulunuyoruz. Sorumluluklarımızın önemini çok iyi biliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla aramızda bir elçi vazifesi gören muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Vatandaşlarımızın taleplerini bizlere ileten muhtarlarımıza çok teşekkür ederim. Sayın Bedriye Pehlivan ve Sayın İbrahim Zeybek Muhtarlarımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

(SC-Y)



03.01.2017 12:06:44 TSI

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