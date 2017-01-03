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El sanatları kursu başladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında halkın boş vakitlerini iyi değerlendirmeleri amacıyla açılan kurslardan olan resim, el sanatları, tezhip, minyatür ve seramik kursu başladı.

Nilgün Mıdık öncülüğünde gerçekleştirilen resim kursu 125 kursiyerle, Didem Akman öncülüğünde gerçekleştirilen el sanatları kursu 87 kursiyerle, Yasemin Ademoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen tezhip ve minyatür kursu 15 kursiyer ve Semiha Atabey öncülüğündeki seramik kursu ise 60 kursiyer ile çalışmalarına başladı. Kış dönemi boyunca aldıkları eğitim sonrası kursiyerler, Salihli Belediyesi'nin Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklerde öğrendiklerini sergileme imkanı bulacaklar.

(BA-SC)



03.01.2017 12:10:01 TSI

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