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Sanko Enerji Ceo'su Adil Tekin:

- "Ülkemize olan güvenimizle yatırımlarımızı aksatmıyoruz. Ek kapasiteyi tam da arz açısından ihtiyaç duyulan ortamda devreye almaktan mutluluk duyuyoruz"



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GAZİANTEP (İHA) - Sanko Enerji CEO'su Adil Tekin, 60 MW kurulu gücündeki İstanbul Çatalca Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) 33 MW ek kapasite yatırımının devreye alındığını söyledi.

Tekin, 140 Milyon TL tutarındaki ek yatırımla Çatalca RES'in93 MW kapasiteye çıktığını ve ek kapasitenin devreye alınması ile santralin yıllık 275 Milyon kWh yenilenebilir enerji üreteceğini kaydetti.

Çatalca RES'in 2008 yılında devreye alındığını anımsatan Tekin, "Üretime alındığı tarihte Türkiye'nin ikinci en büyük RES'i olan Çatalca RES'in bugüne kadar ürettiği 1,5 Milyar kWh yenilenebilir enerji ile yaklaşık bir milyar ton karbondioksit salınımı engellenmiştir" dedi.

Yatırımına 2016 Nisan ayında başlanan ve 10 adet 3,3 MW türbinden oluşan ek kapasite yatırımını benzerlerine göre daha kısa sürede, 8.5 ayda tamamlayarak üretime aldıklarını belirten Tekin, "Sanko Grubu olarak Türkiye'ye güveniyoruz. Ülkemize olan güvenimizle Çatalca RES ek kapasite yatırımını kısa sürede tamamlayıp, tamda arz açısından ihtiyaç duyulan bir ortamda ekonomimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Tekin, yatırımına 2016 ortasında başladıkları Jeotermal Enerji projelerine yoğunlaşarak ilk santrali 250 Milyon TL yatırımla 2017 Ekim ayında devreye almayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Sanko Enerji

Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları başta olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteren ve yaklaşık 15 bin çalışanı bulunan SANKO Holdingin enerji yatırımlarını gerçekleştiren Sanko Enerji, ülkemizin ihtiyacı olan elektriğin; kaliteli, güvenilir, rekabetçi ve çevre ile uyumlu temin edilmesini hedeflemektedir.

Çevreye dost enerji üretimini ilke edinen Sanko Enerji, bugüne kadar 4 milyar TL'den fazla yatırım yaparak gerçekleştirdiği 6 hidroelektrik ve 2 rüzgar santrali ile toplam 650 MW kurulu güçle yenilenebilir kaynaklardan yılda 2 milyar kWh enerji üretmektedir.



(BRN-Y)



03.01.2017 12:10:29 TSI

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