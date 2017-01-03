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Başkan Böcek, yeni çipli kart için başvuru yaptı



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm Türkiye'de dağıtımına başlanan yeni çipli kimlik kartını almak için başvurusunu yaptı.

2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla tüm Türkiye'de Nüfus Müdürlüklerinde dağıtımına başlanan yeni çipli kimlik kartları için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te Konyaaltı İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne giderek başvurusunu gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek, yeni kimlikler için ilgili evraklarını verdikten sonra parmak izi işlemiyle birlikte başvurusunu tamamladı.

Başkan Muhittin Böcek, yeni kimliklerin hayırlı olmasını dileyerek, "Geçtiğimiz yıl bazı illerde pilot uygulamayla dağıtımına başlanmıştı. Yeni yıl ile birlikte tüm Türkiye'de dağıtımına başlanan çipli kimlik kartını almak için bende başvurumu yaptım. Aynı zamanda bütün vatandaşlarımıza yeni kimliklerini almalarını öneriyorum" dedi.

Başkan Böcek, başvurunun ardından görevli memura teşekkür ederek, Konyaaltı İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaşlarla sohbet etti.

(SM-



03.01.2017 12:10:41 TSI

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