03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Ozbay, rektör yardımcısı olarak atandı

03 Ocak 2017 Salı, 12:07
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Ozbay, rektör yardımcısı olarak atandı
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Ozbay, rektör yardımcısı olarak atandı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Ozbay atanırken, bu atamayla rektör yardımcıları sayısı ikiye yükseldi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ilk yıllarından bu yana akademik kadrosunda yer alan ve üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın kurucu müdürlüğünü yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Ozbay, Rektör Yardımcısı olarak atandı. 1966 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Nurgül Özbay, 1984 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1991 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını tamamlayan Özbay, 2007 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde doçent unvanı aldı. 2013 yılında Kimya ve Süreç Mühendisliği Anabilim Dalı'nda profesör olarak atanan Özbay, üniversitenin çeşitli kademelerinde idarecilik görevi yaptı. Prof. Dr. Nurgül Özbay, 2008-2013 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün ve 2011-2014 yılları arasında üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın (MARAL) kurucu müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2013 yılından bu yana Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini sürdüren Özbay, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak atandı.
Prof. Dr. Nurgül Özbay'ın araştırma alanları arasında; "Kimya, Analitik Kimya, Biyokütle Pirolizi ve Ürünlerin Karakterizasyonu, Gözenekli Malzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu, Karbonlu Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Absorpsiyon Yöntemi ile Boyar Madde ve Ağır Metal Giderimi" bulunmakta olup, bu alanlarda SCI (Science Citation Index) ve SCI-Expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde makaleleri ve çalışmaları yayınlandı.
(CKT-MET-Y)

03.01.2017 12:11:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te ikinci transfer dönemi başladı
YEREL

BİLECİK'TE İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI
İl Genel Meclisi'nde gerginlik yaşandı
YEREL

İL GENEL MECLİSİ'NDE GERGİNLİK YAŞANDI
Başkan Duymuş'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'TAN İL MÜFTÜSÜ AKKUŞ'A ZİYARET
Pazaryeri Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları
YEREL

PAZARYERİ BELEDİYESİ'NİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Başkan Duymuş belediye personeli ve muhtarların yeni yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ BELEDİYE PERSONELİ VE MUHTARLARIN YENİ YILINI KUTLADI
Sahalar temizlenmedi maçlar iptal oldu
YEREL

SAHALAR TEMİZLENMEDİ MAÇLAR İPTAL OLDU
Söğütlü kadınların ikinci adresi Halk Eğitim Merkezi oldu
YEREL

SÖĞÜTLÜ KADINLARIN İKİNCİ ADRESİ HALK EĞİTİM MERKEZİ OLDU
Bozüyük Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYE MECLİSİ YILIN İLK TOPLANTISINI YAPTI
Bilecik'te İl Encümen ve OSB toplantısı
YEREL

BİLECİK'TE İL ENCÜMEN VE OSB TOPLANTISI
Milli Piyango satıcılarında ikramiye yoğunluğu
YEREL

MİLLİ PİYANGO SATICILARINDA İKRAMİYE YOĞUNLUĞU
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları
YEREL

BOZÜYÜK'TE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
Öğrencilerden Halep'e yardım eli
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E YARDIM ELİ
Kara kışla birlikte mantar fiyatı yüzde 60 zamlandı
YEREL

KARA KIŞLA BİRLİKTE MANTAR FİYATI YÜZDE 60 ZAMLANDI
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden buz sarkıtlarına müdahale
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN BUZ SARKITLARINA MÜDAHALE
İl Genel Meclisi 2017 ilk birleşimi geç başladı
YEREL

İL GENEL MECLİSİ 2017 İLK BİRLEŞİMİ GEÇ BAŞLADI
Buz sarkıtları tehlike saçıyor
YEREL

BUZ SARKITLARI TEHLİKE SAÇIYOR
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi İstişare Toplantısı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI DANIŞMA MECLİSİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Başkan Yaman'dan teröre lanet mesajı
YEREL

BAŞKAN YAMAN'DAN TERÖRE LANET MESAJI
Başkan Yağcı'dan teröre kınama mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'DAN TERÖRE KINAMA MESAJI