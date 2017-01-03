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Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Ozbay, rektör yardımcısı olarak atandı



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Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Ozbay atanırken, bu atamayla rektör yardımcıları sayısı ikiye yükseldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ilk yıllarından bu yana akademik kadrosunda yer alan ve üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın kurucu müdürlüğünü yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Ozbay, Rektör Yardımcısı olarak atandı. 1966 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Nurgül Özbay, 1984 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1991 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını tamamlayan Özbay, 2007 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde doçent unvanı aldı. 2013 yılında Kimya ve Süreç Mühendisliği Anabilim Dalı'nda profesör olarak atanan Özbay, üniversitenin çeşitli kademelerinde idarecilik görevi yaptı. Prof. Dr. Nurgül Özbay, 2008-2013 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün ve 2011-2014 yılları arasında üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın (MARAL) kurucu müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2013 yılından bu yana Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini sürdüren Özbay, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak atandı.

Prof. Dr. Nurgül Özbay'ın araştırma alanları arasında; "Kimya, Analitik Kimya, Biyokütle Pirolizi ve Ürünlerin Karakterizasyonu, Gözenekli Malzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu, Karbonlu Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Absorpsiyon Yöntemi ile Boyar Madde ve Ağır Metal Giderimi" bulunmakta olup, bu alanlarda SCI (Science Citation Index) ve SCI-Expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde makaleleri ve çalışmaları yayınlandı.

(CKT-MET-Y)



03.01.2017 12:11:22 TSI

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