İki mahalle birbirine sıcak asfaltla bağlanacak
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi ile Karaoğlanlı Mahallesi arasındaki 3 kilometrelik yolda sıcak asfalt öncesi temel çalışmasına başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi ile Karaoğlanlı Mahallesi arasındaki 3 kilometrelik yolda temel çalışmasına başladı. Çalışmayı Yol Şube Müdürü Fevzi Demir de yerinde inceledi. Temel çalışmasının ardından iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda sıcak asfalt çalışması da yapılacağını vurgulayan Yol Şube Müdürü Fevzi Demir, "İl genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda da Şehzadeler ilçesinin Sancaklıiğdecik ile Karaoğlanlı arasındaki 3 kilometrelik yolda sıcak asfalt öncesi temel çalışmasına başladık. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.
(SC-Y)
03.01.2017 12:13:26 TSI
NNNN